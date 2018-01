Markdorf Wohnpark Mangoldstraße: Ein großer Bau für eine kleine Stadt

Das Großvorhaben der Baugenossenschaft Familienheim Bodensee in Markdorf soll am 1. März fertig sein. Seit Anfang Januar ziehen bereits die ersten Mieter ein. Im Raum steht indes der Vorwurf, die beim Mietpreis als sozial verträglich konzipierten Wohnungen würden zu teuer und deutlich über dem aktuellen Wert des Mietspiegels angeboten. Auf diese Kritik antwortet nun der Familienheim-Vorstand gegenüber dem SÜDKURIER

Markdorf – Zu Beginn der Führung durch den Wohnpark an der Mangoldstraße zückt Florian Schellhammer einen Schlüssel. Der technische Leiter der Baugenossenschaft Familienheim Bodensee (BFHB) möchte den Zugang zur Tiefgarage öffnen. Dafür steckt er den Schlüssel in einen Kasten links neben dem Eingang. Das Eisentor fährt lautlos nach oben. Nach einer kleinen Rechtskurve steht der Besucher in einem weitläufigen Areal unterhalb des Wohnparks. Die Tiefgarage besitzt 129 Stellplätze.

Mit Blick auf den Boden und die Säulen fallen dem Betrachter sofort drei Farben ins Auge: blau, grün und gelb. "Wir haben die Tiefgarage bewusst mit hellen und freundlichen Farben gestrichen", erklärt Schellhammer. Dabei kommt das Licht nicht nur aus der Steckdose, sondern auch ganz natürlich durch Öffnungen in der Garagendecke. Durch sie könne aus der Garage im Falle eines Brandes der Rauch abziehen. Mitten hindurch ragen Baumstämme in die Höhe. Die Gewächse sind in überdimensionalen Betonkübeln gepflanzt.

Danach geht die Tour in einen sehr langen Kellergang: 50 Meter Fußweg von einer bis zur nächsten Tür. Dieser Teil des Kellers umfasst ganze 30 Abstellräume für die Mieter, es ist der größte Kellerabschnitt im gesamten Komplex. Bewegungsmelder sind an den Wänden befestigt. "Bei dem Licht läuft alles automatisch. Es sind keine Präzisionsmelder. Sie gehen nach 30 Sekunden wieder aus", erklärt Schellhammer. Er öffnet die Tür am Ende des Ganges. Dahinter liegt das sich im Freien befindliche Treppenhaus und ein Aufzug. Drei Aufzüge habe der Wohnpark, sagt der Abteilungsleiter. Beim Hochfahren mutet es ein wenig wie in einem mehrstöckigem Einkaufszentrum an: Die Türen des Fahrstuhls sind zu beiden Seiten verglast. Auf der einen Seite sausen die Etagen vorbei, auf der anderen eröffnet sich dem Besucher ein Blick über die Dächer der Gehrenbergstadt.

Schellhammer hat wieder seinen Schlüssel in der Hand und öffnet die Tür zu einer Drei-Zimmer-Wohnung. Sie ist über 90 Quadratmeter groß. Beim Eintreten gehen links und rechts Türen ab: Zwei Zimmer und ein Bad mit Dusche und Badewanne. Den Löwenanteil der Wohnungsgröße nimmt der Wohnraum ein. Hier ist eine große Fensterfront mit Balkon, links und rechts ebenso Fenster bis zum Boden. Die Küche ist in den Wohnraum integriert. In keiner Wohnung sei die Küche separat, so Schellhammer. Der Quadratmeter-Preis beträgt etwas über zehn Euro. Wer genauer hinschaut und auch -hört, weiß warum: Der Blick geht über Markdorf hinaus auf grüne Hügel, der Verkehrslärm ist fast nicht zu hören.

Nach der Wohnungsbesichtigung geht es mit dem Fahrstuhl ins Erdgeschoss. Ab dem ersten bis zweiten Stock liegen die Preise ab 8,90 Euro pro Quadratmeter. Alle Wohnungen dazwischen kosten ab neun bis 9,30 Euro. "Wir wollen die Miete möglichst günstig halten. Daher setzen wir auf Qualität und Energieeffizienz", erklärt Schellhammer. Einzig die Baukosten sowie die Vorgaben zur Energieeinsparung wirken einem niedrigeren Mietpreis entgegen, sagt er. Angekommen im Erdgeschoss geht es den Laubengang hindurch in eine Zwei-Raum-Wohnung. Sie ist schon bedeutend kleiner als die Wohnung ganz oben im Gebäude: rund 55 Quadratmeter. Der Komfort ist hier nahezu gleich, einzig die Ausstattung des Bades macht neben der Wohnungs- und Balkongröße den Unterschied: Eine Badewanne sucht der Betrachter vergeblich. "Erst ab 80 Quadratmeter gibt es beides: Dusche und Wanne", sagt der Leiter der Abteilung Technik.

Schließlich endet die Tour, wo sie begonnen hat: beim Eingang zur Tiefgarage. Mit Stand heute seien 50 bis 60 von 86 Wohnungen vermietet. Die ersten Mieter ziehen auch bereits ein: "Wir haben die Übergabetermine gestaffelt. So kommen nicht alle Mieter auf einmal", erklärt Schellhammer. "Den kompletten Wohnpark wollen wir am 1. März fertigstellen", sagt er. Nur bei den Außenanlagen dauere es noch eine kleine Weile länger: Da wollen die Genossenschaftler Ende März, Anfang April fertig werden.

