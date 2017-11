Markdorf Wo sich das Handwerk in Zukunft sieht

Das Bild des Handwerkers hat sich geändert. Der Trend rückläufig, heute einen Handwerksberuf zu erlernen. Der SÜDKURIER hat einen Blick in zwei Markdorfer Holzbaubetriebe geworfen und sich mit Johannes Beck und Martin Looser unterhalten.

Für den 16-jährigen Max Vogler steht bereits im ersten Lehrjahr fest: "Ein Beruf in der Industrie ist nichts für mich." Er hätte es versucht, schnell aber festgestellt, dass er etwas mit den Händen machen müsse, beteuert der Auszubildende im Markdorfer Holzbaubetrieb Looser. Auch für Lukas Kopp, Auszubildender bei der Zimmerei Beck, bedeutet ein Handwerksberuf, etwas mit den eigenen Händen zu schaffen. Etwas, das begreifbar ist. Mit begreifbar meint er nicht nur ein Stück Holz, sondern auch ein Berufsbild. Immer noch gilt für die beiden Zimmerer-Azubis die Maxime des "Hand-Werkens", das Werk der eigenen Hände.

Dennoch ist der Trend rückläufig, heute einen Handwerksberuf zu erlernen. Das Bild des Handwerkers hat sich längst geändert. Und auch das Ansehen ergo der Handwerksberuf scheint in manchen Köpfen anders belegt zu sein, als dies früher der Fall war. Dass ein Umdenken dringend notwendig sei, weil das Handwerk niemals wegzudenken ist und dass die Zimmermannskluft nach wie vor mit Stolz getragen wird, wissen Martin Looser und Johannes Beck, die in zweiter beziehungsweise in dritter Generation die beiden jeweils gleichnamigen Markdorfer Holzbaubetriebe führen, aus Erfahrung und aus Familientradition. "Natürlich hat sich das Berufsbild deutlich geändert", sagt Martin Looser. Jünger, innovativer müsse deshalb das Image daher kommen.

Was es auch tut. "I love my Kluft" lautet die Claim der an die Jugend gerichteten Kampagne des Verbandes des Zimmerer- und Holzbaugewerbes Baden-Württemberg. Und was es auch heutzutage noch bedeutet, diese "Kluft" tragen zu dürfen, versteht sich für Looser und Beck von selbst. "Auch die Jungen tragen diese Kluft heute noch mit Stolz", sagt Johannes Beck. Man sei sich nach wie vor seines angesehenen Standes als Zimmermann bewusst. Die beiden Zimmerer erachten es als fatal, wenn Jugendliche heute mit einem schlechten Abitur dastünden, nichts in der Hand hätten und nirgendwo richtig Fuß fassen könnten. "Hat man allerdings mit 18, 19 Jahren schon eine abgeschlossene Berufsausbildung, kann einem das keiner mehr nehmen", sagt Martin Looser. Danach zu studieren sei immer eine Option.

"Komm mit auf den Holz-Weg!" lockt ein weiterer salopper Slogan die jungen Schulabgänger zum Zimmererhandwerk. Wie aber muss man sich diesen "Holzweg", der im eigentlichen Sinne keiner ist, vorstellen? "Durchaus gibt es Jugendliche, die sich erst an anderen Berufen versuchen", sagt Martin Looser. Bis sie feststellten, dass alles nichts sei, das sie nicht mit den Händen schaffen könnten und dass einzig der "Weg mit dem Holz" der richtige, nämlich der ihre sei. "Natürlich hat dieser Ausbildungsberuf Zukunft, denn am Handwerk führt nie ein Weg vorbei", ist sich Looser sicher. Es ist aber auch sicher, dass diese Branche immer komplexer wird, denn auch hier wird die Digitalisierung Einzug halten. "Innerhalb des Bauhandwerks ist die Digitalisierung mit am weitesten fortgeschritten", betont er. Selbst blicke er dieser rasanten Entwicklung positiv und absolut aufgeschlossen entgegen, auch wenn er einräumt, nicht mehr zu denen zu zählen, die diese Programme im Detail beherrschten. "Dazu bilden wir Fachkräfte aus, die diese Komplexität verstehen und umsetzen können", sagt Looser.

Auch wenn sich diese Arbeit verändern wird, wird sie sich nicht zum Schlechteren verändern. Im Gegenteil. Die Technisierung birgt auch eine enorme Arbeitserleichterung und eine Chance, Neues, Innovatives zu schaffen. "Der Bauboom wird anhalten, Häuser werden immer gebaut, umgebaut oder saniert werden", sagt Johannes Beck. Während das traditionelle Bild der Großfamilie und des Mehrgenerationenhauses nach und nach aus dem Blickwinkel verschwindet und zum Auslaufmodell wird. Der Qualitätsanspruch indes wird bleiben.

Nach wie vor steht der Meisterbrief für Qualität und bedeutet Ausbildung und Nachwuchs im Handwerk. "Qualität ist, wenn eine Leistung oder ein Produkt die ihm zugesicherten Eigenschaften hat", das sei stets die Vereinbarung zwischen Handwerksbetrieb und Kunde, sagt Looser. Es müsse einfach den gewünschten Eigenschaften entsprechen. "Und wenn ein krummes Stück Holz gewünscht wird, dann wird ein krummes Stück geliefert." Und wenn die Autoindustrie die allerbesten Autos produziere, die Emissionswerte aber nicht stimmten, dann sei das einfach keine Qualität. So einfach ist das. Nicht nur für Martin Looser und Johannes Beck, sondern auch für die Kunden.

Bei einer jüngsten Herbstumfrage des Holzbau-Verbands haben 95 Prozent aller teilnehmenden Betriebe die nach wie vor gute Zahlungsmoral bestätigt. "Das zeigt doch, dass die Kunden mit der Qualität und unserer Arbeit zufrieden sind", blicken die beiden Zimmerermeister optimistisch in die Zukunft.

Zahlen und Fakten

Von insgesamt rund 3,5 Millionen Betrieben in Deutschland sind mit einer Million knapp ein Drittel Handwerksbetriebe. 5,45 Millionen Arbeiter werden im Handwerk beschäftigt. Das sind 12,5 Prozent aller Erwerbstätigen. 363 000 Auszubildende in Handwerksberufen gibt es insgesamt in Deutschland. Das entspricht 27,4 Prozent der Gesamtzahl aller Auszubildenden, die sich für einen Handwerksberuf entscheiden. Die Zahlen beziehen sich auf eine Erhebung von 2016 vom Zentralverband des Deutschen Handwerks. (hst)