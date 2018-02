Markdorf Winfried Böhm: "Einen Bösewicht spiele ich nicht"

Auf einen Kaffee mit... Winfried Böhm, der in Markdorf als Nachtwächter, Schauspieler und Sindonologe bekannt ist.

Herr Böhm, es gibt wohl kaum einen Bewohner dieser Stadt, der Sie nicht kennt. Die einen begegnen Ihnen in der evangelischen Kirche, die anderen arbeiten mit Ihnen im Roten Kreuz zusammen, kennen Sie als Schauspieler oder Markdorfer Nachtwächter. Weniger wissen, dass Sie sehr viel fotografieren.

Ja, das stimmt. Ich bin schon seit vielen, vielen Jahren Mitglied im Fotoclub Überlingen. Wir sind da eine gute Gemeinschaft, die sich intensiv mit allen möglichen fotografischen Fragen beschäftigt. Und wo ich regelmäßig wertvolle Anregungen mitnehme.

Da bin ich schon bei meiner ersten Frage. Sie nennen sich einen Sindonologen. Was ist das?

Kurz gesagt: Sindonologen sind Grabtuchforscher. Wir befassen uns mit dem "Turiner Grabtuch", dem "Sindone di Torino", also jenem Leinentuch, in das unser Herr nach seiner Kreuzigung eingehüllt worden ist. Aber damit keine Missverständnisse entstehen: Die Sindonologie ist noch keine anerkannte Wissenschaft, die man studieren könnte. Und ich bin auch ganz bestimmt kein Gelehrter. Aber ich habe mich sehr intensiv mit der Materie befasst – und sehr viel darüber gelesen.

Wie kam es dazu? Für einen Protestanten ist es eher ungewöhnlich, sich so intensiv mit einer Reliquie zu befassen?

Das Grabtuch ist ja keine gewöhnliche Reliquie. Es ist die einzige, die sozusagen einen Beweis liefert. Auf der einen Seite ist sie ein Bild, gewissermaßen ein Passbild von Jesus – und das eins zu eins in seiner gesamten Körpergröße. Kein gemaltes Bild. Da findet sich keine Spur von Farben drin. Es ist ein Abdruck. Das trockene Blut ist echt. Unser Herr hatte die Blutgruppe AB. Und das Grabtuch ist außerdem noch so etwas wie ein Reisepass. Forensiker, Sachverständige aus Zürich, haben den Stoff untersucht und anhand des anhaftenden Blütenstaubs herausgefunden, dass das Grabtuch tatsächlich aus dem Nahen Osten stammt. Anhand dieser Pollen-Untersuchungen konnte dann auch festgestellt werden, auf welchem Weg das Tuch nach Turin gekommen ist.

Aber wie sind Sie zum Sindonologen geworden?

Das hat was mit der Fotografie zu tun. Mein Vater war Amateurfotograf. Er hatte eine dieser großen Kameras mit Balgen, eine Plattenkamera – sehr aufwendig in der Bedienung. Und ich habe als Halbwüchsiger die Glasnegative sortiert. Mich da hineingeschaut, sodass ich irgendwann die Helligkeitsumkehrung mühelos auflösen und mir das Positivbild gut vorstellen konnte. In dieser Phase bin ich einem Zeitschriftenartikel über das Grabtuch begegnet. Ich weiß es noch wie heute. Das Foto vom Grabtuch hat mich wie ein Blitz getroffen. Ich wusste, das ist der Beweis.

Und daran haben Sie festgehalten?

Oh ja – bis heute. Aber es bedrückt mich wirklich, wie wenig Zuspruch ich bei uns in der Gemeinde finde. Drei, vier Leute hören sich meine Argumente an. Aber weiter nachgehen möchte dem Thema kaum jemand.

Kommen wir auf Ihre künstlerische Ader. Vorhin habe ich ganz vergessen, zu erwähnen, dass Sie auch noch singen. Seit wann stehen Sie auf der Bühne.

(Schmunzelnd) Das hat sehr früh begonnen, mit sieben. Das war im Gasthaus "Lamm". Dort inszenierte unser Pfarrer Seegmüller mit seiner Krippenspiel-Gruppe ein Weihnachtsstück. Und ich durfte ein Teufelchen spielen. Mit schwarzer Strumpfhose, schwarzem Tüllröckchen und einer Hörner-Kappe, wie man sie heute noch zur Fasnet trägt. "Und du, Kleinerchen, hast du auch schon was zu sagen?!", war alles, was ich sagen musste. Ein noch kleineres Engelchen hab ich angesprochen. Woraufhin mich dann ein größerer Engel geantwortet hat, "Ja, unser Kleinerchen hat recht".

Und das war's dann mit dem Theater?

Nein, nein, später bin ich Konfirmandenleiter geworden und habe da selbst ein Stück inszeniert, als Regisseur. Es ging um einen OP-Saal. Dann kam eine lange Pause, bis ich zum "Elisabeth"-Stück von Iris Roland gekommen bin. Eine tolle Aufführung in der gesamten Innenstadt. Sie hat alles wirklich sehr realistisch gemacht – bis in die Details.

Man hat den Eindruck, dass sich Ihre Rollen immer etwas ähneln. Sie spielen den gutmütigen älteren Herren.

Rollen, in denen ich einen Bösewicht spielen müsste, würde ich ablehnen, den Bösewicht möchte ich nicht spielen. Das würde mir so gar nicht liegen.

Einen großen Auftritt haben Sie bei den Meersburger Knabenmusikkonzerten. Wie kam es dazu?

Mit Günter Heger aus der alten Meersburger Nachtwächter-Dynastie war ich gut bekannt. Wir hatten sogar mal einen gemeinsamen Auftritt auf dem Meersburger Mittelaltermarkt. Man hat mich angefragt, ob ich zum Abschluss der Abendmusik der Knabenmusik als Nachtwächter auftreten möchte. Das ist wirklich eine eindrucksvolle Sache dort.