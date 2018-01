Markdorf Wie die Waren von Händlern zum Tafel-Laden kommen

Wie kommen die Waren von Händlern zum Tafel-Laden im Markdorfer Stadtgraben? Wir waren mit dem ehrenamtlichen Fahrer Albert Weber unterwegs.

Markdorf – Noch klemmt sie. Jedes Mal, wenn Albert Weber seine Fahrertür zuschlägt, muss er von innen am Türgriff ziehen. Zur Kontrolle, ob sie auch wirklich fest verschlossen ist. Für die Hecktüren gilt das Gleiche. "Das wird sich bald geben", erklärt Weber, "ein paar Fahrten – und alles geht wie geschmiert." Sie seien sehr zufrieden mit dem neuen Transporter, freut sich Weber. Seit zehn Jahren engagiert sich der Rentner für die Tafel, seit sechs Jahren fährt er für sie.

Dass der weiße – rein spenden-finanzierte – Transporter noch ganz neu ist, das sagt einem der Geruch in der Fahrerkabine. Gleichwohl sieht der Wagen von außen bereits weniger frisch aus. Spritzwasser und Schneematsch haben ihre Spuren auf dem Lack hinterlassen. Spuren anderer Art werden auch bald folgen, so Albert Weber. Das ständige Ein- und Ausparken, das Rangieren in enge Einfahrten und zu nicht immer gut erreichbaren Laderampen schlagen sich als Kratzer und kleinere Dellen nieder.

Tafel-Laden – so nennt sich die Abgabestelle für Lebensmittel im Markdorfer Stadtgraben, eine von derzeit 935 ähnlichen Einrichtungen bundesweit. In Markdorf wird die Tafel vom Verein Zukunftswerkstatt getragen. Jeden Donnerstag können sich Bedürftige – Menschen denen die Diakonie kein oder nur ein geringes Einkommen bescheinigt – dort mit Brot, Wurst und Milchprodukten eindecken. Mit Lebensmitteln, die allmählich ihr Mindesthaltbarkeits- beziehungsweise Verfallsdatum erreichen, die überzählig produziert wurden oder einfach in den Regalen liegen geblieben sind. Bäckern, Marktstandbetreiber oder Lebensmittelhändler spenden sie der Tafel. Ehrenamtliche Helfer holen diese Lebensmittel in den Geschäften oder auf dem Wochenmarkt, oft auch bei Landwirten ab.

Warum Albert Weber und seine elf ehrenamtlichen Fahrerkollegen so zufrieden sind mit dem erst vor einem Monat neu erstandenen und durch Spenden finanzierten Fahrzeug, erklärt der pensionierte Bankdirektor, sobald er das geräumige Gefährt aus der Tafel-Laden-Einfahrt auf die Straße bugsiert hat. "Wir sparen eine gute Stunde." Statt mit den alten kleineren Fahrzeugen öfter zu fahren, unterwegs auch umzuladen, lasse sich nun alles mit nur einer Tour erledigen.

Seine Route kennt Weber genau. Er weiß, wo sich der Verkehr gerne staut. Er weiß, wie er diese Stellen umfahren kann. Grundsätzlich ist die Strecke ebenso gut geplant wie in einem Logistikunternehmen. Gleiches gilt für den schon Monate im Voraus aufgestellten Einsatzplan. "Vielleicht", vermutet Albert Weber schmunzelnd, "sind wir deshalb so erfolgreich, weil alles so umsichtig vorausgeplant ist – unser Dieter Greiwe tüftelt uns immer hervorragende Organigramme aus." Unter den Tafeln – nicht nur denen der Region – habe sich längst herumgesprochen, dass die Markdorfer Tafel mehr Lebensmittel verteilt als andere Tafeln. Ja, man schaue mit einigem Respekt auf die Effektivität in der Gehrenbergstadt. Als er das erzählt, ist Weber längst hinter Steibensteg auf die Bundesstraße gen Ravensburg eingebogen.

Zügig geht es weiter – hin zur ersten Station: dem Lidl-Markt in Neuhaus. Der Ablauf ist stets der gleiche. Fahrer Weber holt Transport-Kisten aus dem Wagen, die es zurückzugeben gilt, der Beifahrer geht ins Geschäft, fragt nach den Lebensmittelspenden, um sich an die Laderampe leiten zu lassen. All das ist eingespielt. An der nächsten Station, dem Edeka-Laden in Ailingen, wartet Markt-Mitarbeiter Masar Bakraj schon mit dem fertig beladenen Gitterwagen. Käse, Toast-Brot, abgepackter Wurstaufschnitt, Milchprodukte und , Süßigkeiten türmen sich wild gemischt und mannshoch in den darin gestapelten Kisten. Nun heißt es anpacken. Alles in den Transporter umladen – und das möglichst platzsparend. Denn die Tour ist noch lange nicht zu Ende.

"Dass die Tafeln demnächst überflüssig werden", das hält Albert Weber "für eine Utopie". Die so rasch nicht eintreten werde, erklärt er – inzwischen wieder am Steuer sitzend. Ganz im Gegenteil, ist sein Eindruck auch für die an sich durchaus wohlhabende Bodenseeregion: "Auch bei uns nimmt die Altersarmut zu." Da sei es eine kaum zu überschätzende Hilfe, "wenn bei jedem Tafelbesuch Lebensmittel im Wert von rund 50 Euro mitgenommen werden können". Im Monat seien das gute 200 Euro, die die Haushaltskasse entlasten.

Für Albert Weber ist das Fahren nach dem Entladen des Transporters, in dem sich Brot, Wurst und Schokolade sowie Milchprodukte schließlich bis zur Decke aufgetürmt haben, freilich noch nicht vorbei. An seine vormittäglichen 40 Kilometer wird er noch eine Extratour anhängen. Die führt ihn nach Kleinstadelhofen bei Pfullendorf, wo ihm eine größere Menge Kartoffeln in Aussicht gestellt worden ist. Und am morgigen Donnerstag, dem Tag, an dem der Tafel-Laden im Markdorfer Stadtgraben geöffnet hat, wird es schon wieder weiter gehen.

"Zahl der bedürftigen Rentner angestiegen"

Günther Wieth, Vorsitzender des Vereins Zukunftswerkstatt, Träger des Tafel-Ladens, über die Zusammensetzung der Kundschaft, Ökologie und sein Ziel, die Tafel überflüssig zu machen.

Herr Wieth, wie viele Kunden hat der Tafel-Laden zurzeit?

Wir haben aktuell 189 Ausweise ausgegeben. Wenn wir dabei von einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 3,4 Personen ausgehen, dann heißt das: Wir unterstützen aktuell 648 Bedürftige in Markdorf. Insgesamt beobachten wir hier einen leichten Rückgang, da auch bei uns der Asylbewerber-Stau abgebaut wird.

Wo kommen die meisten Tafel-Kunden her?

Wir haben sehr viele Asylbewerber aus Syrien und aus Afghanistan. Vertreten sind aber alles in allem 25 verschiedene Nationen. Wobei nach wie vor die allermeisten Bedürftigen Deutsche sind.

In den vergangenen Monaten haben Sie bei verschiedenen Gelegenheiten das Thema Altersarmut angesprochen. Was beobachten Sie?

Sie wächst. Die Zahl der bedürftigen Rentner ist deutlich angestiegen. Inzwischen machen sie 15 Prozent unserer Empfänger aus.

Werden es in Zukunft noch mehr?

Davon ist auszugehen. Insbesondere wenn die sogenannten Babyboomer in Rente gehen, bei denen die Erwerbsbiografie öfter nicht mehr durchgängig ist.

Welche Rolle spielt die Scham bei Rentnern?

Viele sind zu stolz, zur Tafel zu kommen. Unsere Mitarbeiter laden aber gezielt ein, wenn sie erfahren, dass jemand Hilfe braucht. Vorbeikommen und anschauen – danach ist die Hemmschwelle oftmals niedriger.

Ihr Ziel, sagten Sie einmal, ist es, die Tafel überflüssig zu machen. Gilt das immer noch?

Als wir angefangen haben, hatten wir nur fünf Familien, die zu uns kamen. Heute sind es über 200. Aus meiner Sicht klemmt es in unserem Sozialsystem. So lange das so ist, werden wir Tafeln auch nicht überflüssig sein.

Welche Rolle spielt die Ökologie für Sie?

Ebenfalls eine große. Je mehr Lebensmittel aus dem Abfallkreislauf herausnehmen, desto besser. Was nicht umsonst produziert wird, verbraucht auch keine Ressourcen.