Markdorf Wettbewerb "Jugend debattiert": Markdorfer Schüler diskutieren wie die Profis

Jana Rößler, Aaron Okon und Deacon Oßmann haben beim Wettbewerb "Jugend debattiert" mitgemacht. Im Sigmaringer Sparkassen-Forum Hofgarten, dem Ort der Regionalausscheidung, konnten die 16-Jährige und die beiden 15-Jährigen von der Verbundschule Markdorf einen guten Mittelplatz erreichen. Für die Weiterleitung zur Landesqualifikation im Stuttgarter Landtag hat es bei den dreien aber nicht gereicht.

"Großen Spaß hat es trotzdem gemacht", erklärt Jana Rößler. Da sei zum einen die gediegene Atmosphäre im barocken Hofgarten-Gebäude gewesen. Vor allem aber haben der 16-Jährigen die Begegnungen mit den Mit-Debattierern gefallen – angefangen bei Aaron und Dacon, ihren beiden Mitschülern aus Markdorf. Und schließlich fand Jana auch die Debatten-Themen spannend. Zum einen die Frage, ob in öffentlichen Grünanlagen Sportgeräte aufgestellt werden sollen – zum anderen wurde die Ladenöffnungszeit an Sonntagen zur Diskussion gestellt. Wie die jungen Teilnehmer des Debattenwettbewerbs selbst zu diesen Dingen stehen, spiele keine Rolle, erklärt Politiklehrer Oliver Martin. Es gehe bei "Jugend debattiert" vor allem um Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft. All dies gilt es in den eher knapp gehaltenen Debattenbeiträgen zu beweisen. "Hier sind diejenigen im Vorteil, die sich zu Hause mit ihren Eltern argumentativ auseinandersetzen", sagt Oliver Martin. Wie um das zu bestätigen, erklärt der 15-jährige Aaron, dass daheim mitunter intensiv diskutiert werde.

Als Oliver Martin seinen drei Schülern vorgeschlagen hatte, am Regionalwettbewerb "Jugend debattiert" teilzunehmen, waren sie sofort einverstanden. Und wie ihre Mitschüler auch, lernten sie bei ihrem Lehrer zunächst das kleine Einmaleins der Gesprächsführung. "Sonst habe ich das in einer eigenen AG angeboten", erklärt Oliver Martin. Solch ein Debatten-Forum sei im vergangenen Jahr nicht mehr zustande gekommen. Selbst begabte Schüler hätten abgewinkt, da die Unterrichtsbelastung ohnehin schon groß sei – und gerade die Debattier-AG einigen Einsatz abverlange. Also musste der Politik-Lehrer mit seinem Rhetorik-Block auf den Politik-Unterricht ausweichen. Das ist von den Trägern des Wettbewerbs (Hertie-, Robert-Bosch- und Heinz-Nixdorf-Stiftung) sogar erwünscht. So erhofft man sich noch mehr Resonanz für eine gute Debatten-Kultur.