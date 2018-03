vor 2 Stunden Christiane Keutner Bermatingen Werbung der Tourismusgemeinschaft zeigt Wirkung

Die Region Gehrenberg-Bodensee wird bei Urlaubern immer beliebter. Bei der Hauptversammlung der Tourismusgemeinschaft mit Sitz in Markdorf legte Geschäftsführerin Sylvia Westermann dar, dass die Übernachtungszahlen steigen. Vorsitzender Wolfgang Metzler sprach ein Problem an: "Markdorf braucht ganz dringend ein Hotel." Der Wegfall von Hotelbetten nach der Schließung des Hotels Bischofschloss werde sich in der Statistik der Tourismusgemeinschaft bemerkbar machen.