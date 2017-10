Markdorf Wenn Alltags-Kabarett politisch wird: Rolf Miller im Theaterstadel

Kabarretist Rolf Miller war mit seinem Programm "Alles andere ist primär" im Markdorfer Theaterstadel und zeigt sich dabei ungewohnt deutlich. Von großer Weltpolitik ging es dann aber doch ins nahe Umfeld.

Seine Sätze sind selten gerade, seine Gedanken noch seltener klar. Erzählt er einen Witz, schiebt er drei andere Pointen und eine ganz neue Geschichte dazwischen, bis er endlich zum ursprünglichen Schlusspunkt kommt. Aber der ist dann überraschender, da kaum mehr erwartet. Bei seinem jüngsten Auftritt im Markdorfer Theaterstadel begann Rolf Miller den Abend mit Witzen, die er tatsächlich einmal zu Ende erzählte. Etwa den vom Hund ohne Beine, der kaum zu etwas tauge, außer: "um ihn um die Häuser zu ziehen". Oder jenen Witz über eine Volksabstimmung in Saudi-Arabien zur Homo-Ehe. Wo soundsoviel pro, soundsoviel Prozent dagegen gestimmt haben – "bei zwölf Enthauptungen". Das enthält viel Bitterböses, durchaus auch mehr Ingrimm als sonst bei Miller-Auftritten üblich. Überhaupt zeigt sich der Meister der kabarettistischen Satz- und Bildbrüche ungewohnt deutlich. Kein "der Ding", kein "die Ding", keine Lücken im Namensgedächtnis. Trump, Putin, Erdogan wusste Miller prompt zu nennen. Desgleichen die AfD, "die ja alle nur heimlich gewählt haben", erläutert der Kabarettist. Um sogleich seinen nächsten Einfall hinterher zu schieben: "Die Freilandhühner demonstrieren für Käfighaltung!" Meckerndes Gelächter von der Bühne, Begeisterung im Publikum.

Miller scheint betroffen. Ausgerechnet der Mann, der ansonsten vor lauter Gelassenheit kaum gerade sitzen kann. Gewiss, so richtig regt er sich dann doch nicht auf. Da gäbe es Wichtigeres als die Weltpolitik. "Zipfelgesichter", die mit Raketen experimentieren, sind für Miller eher ein ästhetisches Problem. Welches eben in ihrer Zipfelgesichtigkeit zu liegen scheint. Und Atomkriege, die hätten ja durchaus ihren Sinn. Sofern sie wegen ernst zu nehmenden Dingen geführt werden – nicht aber von Leuten angezettelt werden, die damit ihr Mütchen kühlen mögen. Weit mehr regt Miller auf, was aus der Fußball-Weltmeisterschaft wird – in Russland, in Katar. Gleichfalls wichtiger sind ihm seine Freunde: der Achim, der Jürgen und deren Schwester, die demnächst heiraten will. Da treten die Weltläufe, die große Politik dann doch in den Hintergrund – so wie bei uns allen.