Markdorf Weihnachtsgeschäft: Bilanz der Markdorfer Händler fällt gemischt aus

Markdorf – Trüge er einen roten Mantel, man könnte ihn mit dem Weihnachtsmann verwechseln: So bepackt ist Richard Gratwohl, Geschäftsführer von "des & sell", dem Geschäft für Kunst und Geschenke in der Markdorfer Marktstraße. Doch anders als der "echte" Weihnachtsmann blickt Gratwohl nicht streng, sondern freundlich-fröhlich. Wozu er allen Grund hat. Denn mit dem Weihnachtsgeschäft, seinem Umsatz in den letzten Wochen vor dem Fest, ist er ausgesprochen zufrieden. "Unsere Zahlen sind gut", erklärt er. Gekauft werden derzeit verstärkt Dekoartikel, Windlichter, Glückwunschkarten." Die Leute kommen und lassen sich zu Geschenkideen inspirieren."

In Markdorf steht Richard Gratwohl durchaus nicht alleine da mit seiner Zufriedenheit über den Umsatz in den Wochen vor dem Jahreswechsel. Da gibt es jene Geschäfte, in denen man kaum bis zum Geschäftsführer vordringt, um nach den vorläufigen Einschätzungen zu fragen. So sehr drängen sich dort die Kunden. Bestes Beispiel dafür ist die Buchhandlung Wälischmiller, die – wie die gesamte Branche – in der Adventszeit den Löwenanteil des Jahresumsatzes erwirtschaftet. Es gibt aber auch die anderen Geschäfte. Jene, die – rein ökonomisch betrachtet – wenig Grund zu vorweihnachtlicher Freude haben. Weil sich keine Kunden einstellen. Weil entweder nur wenig mehr kommen als im übrigen Jahr – auch oder weil die Zahl der Kunden sogar noch abnimmt. "So wie schon im vergangenen Jahr", heißt es in einem Innenstadtgeschäft. Woanders wird der Grund für die eigene trübe Stimmung als ein vorübergehender betrachtet. Zum üblichen Auf und Ab des Marktes käme dieses Jahr ein zusätzlicher Faktor: die unübersichtliche Verkehrs- und Parkplatzsituation aufgrund der diversen Baustellen in der Stadt. Jedenfalls laute so eine oft gehörte Klage von Kunden.

Das uneinheitliche Bild in der Gehrenbergstadt entspricht in etwa dem, was in der gesamten Republik zu beobachten ist. 94,5 Milliarden Euro sollen die Umsätze des bundesdeutschen Einzelhandels betragen. Das meldete jüngst die "Wirtschaftswoche". Das Magazin hegt gar einen Rekordverdacht. Gleichzeitig aber zeichnet es das Bild von einem tiefen Riss. Denn es seien keineswegs alle Einzelhändler, die von der vorweihnachtlichen Einkaufsfreudigkeit der Konsumenten profitieren. Insbesondere die kleineren Händler blieben auf der Strecke. Dementsprechend eingetrübt zeigt sich das Stimmungslage in diesen Geschäften. Es seien nicht einmal 25 Prozent der Befragten, die noch auf ein Umsatzplus hoffen.

Das Rennen machen die bekannten Onlinehändler, Unternehmen wie Zalando oder Amazon. Ihnen folgen die bekannten Mode- oder Elektronikketten. Da haben die kleinen Innenstadtgeschäfte zumeist das Nachsehen. Auch wenn die Kunden deren Beratung und Atmosphäre schätzen. Insgesamt, so prophezeien die Konsumforscher, wächst die Bereitschaft, per Mausklick zu bestellen.

"Punkten können wir mit besonderen Dienstleistungen", erklärt Beatrice Strauch vom gleichnamigen Parfumerie- und Fotofachgeschäft. Der besondere Fotokalender, das Fotobuch, das vergrößerte Bild gehören zu den ganz persönlichen Geschenken, die nun gefragt sind. Individuellen Service schätzen auch die Kunden von Manuel Raither, dem Inhaber von Intersport Raither. Zu dessen Dienstleistungspalette gehört zum beispiel der Sicherheitscheck der Skibindungen. Solcher Service schafft Vertrauen – und feste Kundenbindung. Man muss sich schon was einfallen lassen, erklärt Simone Keller, Inhaberin der "Heimatliebe", dem Unverpackt-Laden in der Hauptstraße. Sie lockt ihre Kunden unter anderem mit besonderen Süßigkeiten, zum Beispiel mit Schokolade, die es woanders nicht so schnell gibt. Und schon gar nicht vor Weihnachten.

Lokal Einkaufen – rund um die Uhr

Von Siegen lernen heißt Siegen lernen. Denn ebenso wie Mönchengladbach oder Wuppertal besitzt die südwestfälische Kommune an der Sieg eine lokale Shoppingplattform. Marketing-Fachleute empfehlen dem stationären Einzelhandel dringend, ihre Angebote im Internet zu präsentieren, sich auf virtuellen Marktplätzen zusammenzufinden, um dem drohenden Veröden der Innenstädte zu begegnen. Die diversen Modelle bescheren den angeschlossenen Händlern zum Teil erheblich Umsatzzuwächse. "Aus meiner Sicht müssen wir in Markdorf im Bereich Onlineplattform möglichst bald was tun", erklärt Lucie Fieber. Die Geschäftsführerin von Markdorf Marketing warnt: "Es darf nicht sein, dass jemand in Markdorf ein Produkt und den Standort Markdorf eingibt, dann aber ein Händler aus Ravensburg auf dem Bildschirm auftaucht." Was derzeit noch bei etlichen Produkten geschehe, obwohl es in der Gehrenbergstadt ebenfalls einen Anbieter dafür gibt. Freilich kann Fieber auch die Bedenken der Geschäftsleute nachvollziehen. Sie müssten ihr Warenwirtschaftssystem freischalten. Und ganz umsonst gibt es die Shoppingplattformen auch nicht. Aber es führe kein Weg daran vorbei: "Das Internet holt uns ein." (büj)