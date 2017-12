Markdorf Weihnachtsbasar im Bildungszentrum

Auch dieses Jahr drängten die Besucher wieder auf den Traditionsmarkt im Bildungszentrum Markdorf. Ein Teil der Einnahmen kommt sozialen Projekten zugute.

Wenn der Duft von frischen Waffeln, Kinderpunsch und Glühwein in der Luft liegt und sich schier unzählige Menschen durch die Gänge des Bildungszentrums (BZM) schieben, dann ist dort wieder Weihnachtsbasar. Hier holt man sich die nötige Inspiration für das anstehende Weihnachtsfest, kauft Geschenke und Dekoration. Eine Chance, die auch Barbara Bäder nutzt. Ihr Sohn besucht die siebte Klasse der Realschule und auch er verkauft heute Selbstgebasteltes an seinem Stand. "Das Besondere an diesem Basar ist, dass hier so tolle Ideen entstehen, die am Ende von den Schülern auch verwirklicht werden", erzählt Barbara Röder. Von Weihnachtskränzen über Brillenständer bis hin zu Backmischungen und kulinarischen Leckereien wird hier alles angeboten.

Am Stand der Vorbereitungsklassen, die vorwiegend von Flüchtlingskindern besucht werden, herrscht großes Gedränge. Hier verkaufen die Schüler Spezialitäten aus ihren Herkunftsländern, die zuvor fleißig von deren Eltern zubereitet wurden. "Es ist toll, dass man hier etwas ganz anderes vorgesetzt bekommt, etwas, das man sonst normalerweise nicht isst", freut sich Sonja Heger aus Bermatingen über den kulinarischen Kulturaustausch, während sie einige der arabischen Spezialitäten genießt. "Die Vielfalt, die dieser Basar bietet, ist schon gigantisch", so die 44-Jährige.

Für Angelina Spitzig, die gemeinsam mit ihrer elften Klasse des Gymnasiums die Gäste mit Schoko-Äpfeln versorgt, ist diese Vielfalt ein Grund, auch nach ihrer Schulzeit den Basar zu besuchen. "2019 mache ich mein Abitur, danach werde ich vermutlich trotzdem immer wieder hierher kommen", ist sie sich sicher. Ihrer Meinung nach fördert der Weihnachtsbasar die Klassengemeinschaft. "Man schafft gemeinsam etwas und am Ende kann man von dem Geld zusammen etwas unternehmen", freut sich die 16-Jährige.

Aber nicht nur die Schülerinnen und Schüler in Markdorf profitieren von den erarbeiteten Einnahmen. Rund ein Drittel der Gelder gehen als Spenden an verschiedene soziale Projekte für bedürftige Kinder und Jugendliche im In- und Ausland. "Das ist natürlich auch ein Grund, warum ich das so gerne mache", betont Angelina Spitzig.

Spendenziele

Von den Spenden, rund 6000 Euro, gibt die Werkrealschule ihren Anteil an den Friedrichshafener Verein "Gewaltfrei durchboxen". Die Realschule spendet für die Kinder des Projektes "Straßenvogel" in Bangladesch, die Spende des Gymnasiums geht nach Bolivien.