Markdorf Wege in die Zukunft

2018 wird ein Jahr der richtungsweisenden Weichenstellungen für Markdorf werden, findet SÜDKURIER-Lokalchef Helmar Grupp. Im Jahresgespräch mit Bürgermeister Georg Riedmann wurden mit Mobilitätskonzept, Bischofsschloss und neuem Rathausareal drei Themenblöcke herausgegriffen, die weit in die Zukunft reichen und die die Entwicklung des Stadtbildes auf Jahrzehnte prägen werden.

Verkehr und Mobilität ist womöglich das komplexeste Thema. Auf den Weg gebracht ist die Blaue Zone, das auf zwei Stunden beschränkte Parken in der Innenstadt. Das ging nicht geräuschlos vonstatten: Was dem Einzelhandel und seinen Kunden hilft, sorgt für Unmut bei Pendlern und Anwohnern. Durch den Wegfall ihrer Dauerparkplätze fühlen sie sich verdrängt. Prekär ist die Situation für die Berufspendler, die Anwohner können sich Stellplätze in den Parkhäusern anmieten. Doch für die Pendler ist noch keine Lösung in Sicht. Die geplanten Stellflächen am Bahnhof und in den Griviten kommen frühestens im Laufe 2018 (Bahnhof) oder erst in 2019 oder 2020 (Griviten). Bis dahin haben sie keine Alternativen. Unter diesem Licht betrachtet, hat der Gemeinderat die falsche Entscheidung getroffen, indem er auch die Obergeschosse der Parkhäuser Post und Bischofsschloss in die Blaue Zone einbezogen hat. Ursprünglich sollten beide Parkhäuser vorerst noch komplett für Dauerparker freigehalten werden. Das wäre die bessere Entscheidung gewesen.

Zum Mobilitätskonzept, dessen Entwurf im Herbst präsentiert wurde, gehört auch eine bessere Verbindung der Altstadt mit der Hauptstraße. Ohne die wäre ein Konzept, das die Stadt wirklich voranbringen soll, nur Stückwerk. Die vorgeschlagene verkehrsberuhigte Zone um den Latscheplatz und eine Stadtgraben-Einbahnstraßenregelung ist eine Minimallösung. Besser wäre der Stadtgraben von B 33 bis zur Stadthalle als Fußgängerzone, ebenso die östliche Hauptstraße bis kurz vor dem Proma. Mit dem Auto könnte dann bis in die Parkhäuser gefahren werden: Proma und Post über Mangold- und Poststraße und Ärztehaus und Biberacherhof über die westliche Hauptstraße. Dann fielen zwar zehn Stellplätze in der östlichen Hauptstraße weg, aber das Einkaufsquartier wäre wirklich verkehrsberuhigt.

Intensives Neudenken ist beim Rathausareal gefordert: Ein Hotel ist nach dem Aus des Bischofsschlosses wünschenswert, ein Supermarkt nicht. Davon gibt es im Zentrum bereits genügend. Will man den Bereich wirklich anziehend machen, braucht es attraktive Ladengeschäfte, mit denen sich zumindest ein Teil des Kaufkraftabflusses in die Nachbarstädte zurückholen lässt. Und es braucht eine schöne Gastronomie mit einem Außenbereich, der das Areal in den warmen Monaten zu einer beliebten Aufenthaltsfläche werden lässt. Auch das lockt Menschen in die Stadt und lädt sie zum Verweilen ein. Gemeinderat, Verwaltung und auch das beauftragte Büro Baldauf müssen also nochmals intensiv in sich gehen.

Ebenfalls auf der Agenda für 2018: Wie geht es weiter mit den Plänen für den Rathausumzug ins Bischofsschloss? Wird es zu einem Bürgerbegehren mit anschließendem Bürgerentscheid kommen? Spätestens bei einem Bürgerentscheid würde sich dann zeigen, ob die Umzugskritiker tatsächlich die Mehrheit des Bürgerwillens vertreten, wie sie es bislang für sich reklamieren. Bis dahin sind Zweifel durchaus angebracht. Doch dem ehrgeizigen Vorhaben droht auch der Stopp durch ein Veto des Gemeinderates, sollten die Kosten die 18- oder gar 20-Millionen-Euro-Marke überschreiten.

Fest steht also: 2018 wird nicht nur ein richtungsweisendes, sondern auch ein spannendes Jahr für Markdorf werden. Wir freuen uns darauf und werden das Geschehen konstruktiv und kritisch begleiten. Und wir werden Sie wie gewohnt stets kompetent informieren!