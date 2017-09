Markdorf Wechsel beim Förder- und Freundeskreis Obertor

Klaus Messmer hat nach 13 Jahren an der Spitze des Förder- und Freundeskreises Obertor in Markdorf sein Amt abgegeben. Zu seinem Nachfolger wählten die Mitglieder Ehrenmitglied Otto Gäng. Hardy Frick löste Markus Brutsch als stellvertretender Vorsitzender ab.

Markdorf – Der Förder- und Freundeskreis Obertor hat einen neuen Vorsitzenden. Bei ihrer Hauptversammlung wählten die Mitglieder Otto Gäng zum Nachfolger von Klaus Messmer, der die Vereinsleitung aus persönlichen Gründen abgeben wollte. Auch das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden wurde neu besetzt. Hier löst Hardy Frick den aus seinem Amt ausgeschiedenen Markus Brutsch ab. Otto Gäng, Ehrenmitglied des Förder- und Freundeskreises, versprach beim Treffen im Obertor: "Ich werde mich reinhängen und reinknien in meine Arbeit – und hoffe auf eure Unterstützung."

Diese hatte Klaus Messmer bereits zugesagt, der sich nach 13 Jahren aus seinem Amt verabschiedete. Ursprünglich wollte er das schon bei der vorangegangenen Hauptversammlung – doch ließ er sich zum Weiteramtieren überreden, da es galt, das Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte auszurichten. Diese Großveranstaltung band die Kräfte der Markdorfer Zunft, aber auch befreundeter Vereine. Und sie wird die Kräfte noch weiter binden, denn es heiß nun, sich für die geleistete Unterstützung zu revanchieren, wie Dietmar Bitzenhofer erklärte. Er, während der vergangenen Fastnacht noch Zunftmeister in Markdorf, zog eine vorläufige Bilanz des Großereignisses vom Januar. Das Landschaftstreffen kostete eine eher niedrig anzusetzende sechsstellige Summe. Ohne Zuschüsse seitens der Stadt sowie weiterer Unterstützungen von Sponsoren wäre die Zunft auf einem Defizit sitzen geblieben. So aber "können wir mit einem Plus abschließen", erklärte Bitzenhofer, "einer guten fünfstelligen Zahl".

Zunftmeisterin Birgit Beck bedankte sich ebenfalls bei allen Helfern und Unterstützern. Auch sie rief noch einmal den großen Arbeitsaufwand für das Landschaftstreffen in Erinnerung. "Allein 69 Arbeitssitzungen haben wir protokolliert." Das Ergebnis sei sehr gut. Die Zunft sowie die gesamte Stadt hätten sich von ihrer besten, von ihrer närrischsten Seite präsentieren können. In den nächsten zehn Jahre aber, so kündigte die Zunftmeisterin an, werde es keine vergleichbarem Großveranstaltungen geben – allenfalls kleinere Treffen.

Reichlich Arbeit stehe trotzdem in der Zunft an. Die nämlich digitalisiert laut Birgit Beck ihr Archiv. "Wir führen die in vielen Kellern verstreuten Dokumente zusammen." Weitere Aufgabenfelder ergeben sich aus den gestiegenen Anforderungen an den Kinderschutz. Überhaupt stellen die Behörden ständig weitere Anforderungen, auch an die Narrenzünfte. Zusätzliche Auflagen machten das Zusammentreffen von Narren immer schwieriger, erklärte Beck.

Keineswegs beschwerlicher, sondern immer komfortabler gestaltet sich hingegen das Zusammentreffen der Markdorfer Narren in ihrer Heimstatt, dem Obertor. Rolf Reiter, Vorsitzender des Stiftungsrats und Kassierer des Förder- und Freundeskreises, erinnerte daran, dass das Obertor 2015 innen renoviert worden war, neue Toiletten bekommen hatte und 2016 eine neue Elektroinstallation sowie einen neuen Anstrich der Ostfassade. Klaus Messmer wies in diesem Zusammenhang auf das Wappen hin, das Zunftkalligraf Klaus Köhler an das Zunfthaus gemalt hat. Obertorpfleger Harald Geng, zuständig für die Baumaßnahmen, kündigte weitere Arbeiten an. Und erntete schon jetzt großes Lob von seinem Vorgänger Dietmar Bitzenhofer.

Förder- und Freundeskreis

Der Vorstand:

Vorsitzender Otto Gäng, Stellvertreter Hardy Frick, Schriftführer Hans-Peter Beck, Kassierer Rolf Reiter, Obertorpfleger Harald Geng, Beisitzer Heinz Schwenninger und Wolfgang Ehrmann, Kassenprüfer Thomas Bertsch und Jens Neumann.

Nächste Veranstaltungen:

Schlachtplatte am Freitag, 20. Oktober.

"Mol ebbes anders" liefert im Herbst einen weiteren Beitrag der Narrenzunft zum 1200-Jahre-Jubiläum der Stadt, mit historischen Ansichten aus Markdorf.

Darüber hinaus lädt der Verein jeden ersten Freitag im Monat in das Obertor ein.