Markdorf Wasserschaden: Feuerwehreinsatz im Kindergarten Pestalozzi

Ein verstopftes Abwasserrohr überflutete am Montagabend teilweise das Erdgeschoss sowie die Kellerräume der Markdorfer Einrichtung. Rund die Hälfte der 135 Kinder blieb deshalb am Dienstag zu Hause.

Am späten Montagabend musste die Feuerwehr Markdorf zu einem Einsatz ausrücken. Im Kindergarten Pestalozzi traten in einem Toilettenraum größere Mengen Wasser aus und überfluteten teilweise das Erdgeschoss sowie die Kellerräume der Einrichtung. "Nach aktuellem Kenntnisstand", erklärt Hauptamtsleiter Klaus Schiele, "war die Ursache ein verstopftes Abwasserrohr im Keller des Kindergartens." Dadurch habe das nachfließende Wasser nicht mehr ablaufen können und wurde nach oben gedrückt. Mit elf Einsatzkräften, einem Schlauchwagen sowie einem Löschgruppenfahrzeug war die Feuerwehr deshalb im Einsatz, um das Wasser aus dem Kellerräumen zu pumpen.

Die Auswirkungen, erklärt Schiele, seien zum Glück "überschaubar" und auch die Einschränkungen im Kindergartenbetrieb seien nur begrenzt. Dennoch hieß es aufgrund des Wasserschaden für etwa die Hälfte der 135 Kinder am gestrigen Dienstag: zu Hause bleiben. "In der Früh war noch nicht absehbar, wie sich das ganze entwickelt", sagt Kindergartenleiterin Christine Jäger, die in der Nacht zum Dienstag nur wenig Schlaf fand. Deshalb habe man die Eltern vorsorglich gebeten, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Für den heutigen Mittwoch erwarte sie aber wieder einen reibungslosen Kindergartenbetrieb ohne Einschränkungen.

Mitglieder des Vereins Modelleisenbahnfreunde, der im Keller des Kindergartengebäudes Werkzeug und Eisenbahn-Module lagert, hatten das austretende Wasser am Montagabend bemerkt. "Ein Kollege war vor Ort und ihm fiel auf, dass Wasser von der Decke tropft", sagt der Vorsitzende Hans-Peter Zyganik. Gemeinsam habe man deshalb die Feuerwehr alarmiert. Welcher Schaden durch den Vorfall für die Modelleisenbahnfreunde entstanden ist, das sei "noch nicht absehbar", so Zyganik.

Derweil sind die Aufräumarbeiten im Keller fast abgeschlossen. "Die betroffenen Räume wurden geputzt und vorsorglich wurden Raumtrockner aufgestellt, um so möglicherweise entstandener Feuchtigkeit entgegenzuwirken", erklärt Klaus Schiele. Zudem müsse man der Frage nachgehen, was die Stadt tun kann, dass sich solch ein Vorfall nicht wiederholt. Dafür seien Präventionsmaßnahmen nötig, um Ablagerungen in den Abwasserrohren zu verhindern. Vollkommen ausschließen könne man einen solchen Vorfall aber nie, so Schiele: "Der Kindergarten hat ja bereits einige Jahre auf dem Buckel, da ist es nicht ungewöhnlich, dass so etwas passiert."