Oberteuringen Wassermeister Manfred Rudhart geht in Ruhestand: Wie ein Wasserdieb zu seinem speziellsten Einsatz wurde

Auf einen Kaffee mit... Manfred Rudhart, Wassermeister in Oberteuringen, spricht im SÜDKURIER-Interview über seinen vielseitigen Beruf, nächtliche Rohrbrüch und seine Pläne nach dem Ruhestand.

Herr Rudhart, warum treffen wir uns auf dem Bauhof?

Hier habe ich mein Büro und beginne jeden Tag meine Arbeit.

Wo ist Ihr Arbeitsplatz?

Meine Zentrale ist im Büro, da steht mein PC. Aber eigentlich ist das gesamte Wasserversorgungsgebiet mein Arbeitsplatz. Dazu gehören Oberteuringen und der Häfler Stadtteil Ettenkirch komplett sowie Teilorte von Meckenbeuren. Technische Abfragen mache ich am PC. Es reicht, wenn ich zu den Hochbehältern und Pumpstationen zweimal pro Woche fahre und schaue, ob alles in Ordnung ist.

Worin bestehen Ihre Aufgaben?

Mein Beruf ist eigentlich sehr vielseitig. Dazu gehört die Suche und Ortung von Leckagen und ihre Behebung. Einmal im Jahr reinige ich die Hochbehälter. Dazu muss das Wasser komplett abgelassen und nach der Reinigung wieder eingefüllt werden. Ich bin auch zuständig für die Mäharbeiten an allen Stationen. Zu meinen Aufgaben gehört die Koordination neuer Hausanschlüsse mit dem Tiefbau – früher habe ich das selber gemacht, heute lasse ich es machen. Alle sechs Jahre müssen die Wasserzähler gewechselt werden. Insgesamt etwa 1700, also rund 280 pro Jahr. Die Kundenbetreuung gehört auch dazu: Wenn es Fragen oder Probleme gibt, werde ich gerufen.

Woher bezieht die Gehrenberg Wasserversorgung das Wasser?

Ein Hochbehälter steht auf etwa 550 Meter Höhe in Remette, der zweite auf 500 Meter Höhe in Bibruck. Wir haben zwei Pumpwerke, die das Wasser aus Tiefenbrunnen fördern. In den Altweiherwiesen kommt das Wasser aus 20 Meter Tiefe, die Feuersteinsche Quelle auf dem Gebiet der Gemeinde Taldorf liegt acht Meter tief.

Dann kommt das Wasser also nicht vom Gehrenberg, wie der Name nahelegt?

Nein, das wurde schon vor meiner Zeit als Wassermeister geändert. Damals wurde Oberflächenwasser gesammelt und herunter geleitet.

Wie viel Wasser wird jedes Jahr gefördert? Und wie viele Haushalte sind angeschlossen?

Das sind etwa 380 000 Kubikmeter und 1500 Haushalte. Es ist noch nie knapp geworden, aber der Wasserspiegel geht bei langer Trockenheit schon runter. Neulich lag er etwa 70 cm niedriger. Wenn wir nicht mehr fördern dürften, bekämen wir Wasser aus Meckenbeuren, mit dem wir einen Notverbund haben.

Die Wasserhärte ist sehr hoch in Oberteuringen. Das heißt, dass Geräte sehr schnell verkalken. Wie ist die Qualität?

Die Wasserhärte ist zwischen 18 und 23 Grad nicht so gut für Maschinen. Das hat aber nichts mit der Trinkwasserqualität zu tun. Die ist sehr gut, weil es sich um Grundwasser handelt, das einen hohen Mineraliengehalt hat.

Das heißt, Ihnen schmeckt das Teuringer Wasser?

Ja klar, schmeckt mir mein Trinkwasser!

Mit welchen Schadstoffen haben wir es in unserer Gegend hauptsächlich zu tun?

Früher war der Nitratgehalt sehr hoch, aber das haben wir in den Griff bekommen durch die Schutzzonenerweiterung. Sonst haben wir keine Probleme.

Wie kamen Sie dazu, Wassermeister zu werden?

Ich war einer von drei Bewerbern und hatte gute Chancen, weil ich schon als Vertretung meines Vaters Konrad Rudhart gearbeitet hatte, der vor mir 22 Jahre Wassermeister war. Ich war gelernter Elektriker und damals war vieles elektrisch, was heute elektronisch ist. Am 1. Februar 1986 habe ich angefangen. Mein Vater verstarb überraschend und so hatte ich nur eine kurze Einarbeitungszeit und musste mir vieles selber erarbeiten. Damals hatte ich mein Büro zuhause.

Wie hat sich Ihr Beruf im Lauf der 32 Jahre verändert?

Der Umfang ist wesentlich größer geworden. Die Einwohnerzahl hat sich etwa verdoppelt, viele Baugebiete sind dazugekommen. Früher habe ich fast jeden gekannt, heute höchstens die Hälfte. Auch der Schreibkram ist viel mehr geworden. Anfangs waren hin und wieder coliforme Bakterien im Wasser. Das musste dann vollkommen gechlort werden und hat meine Arbeitstage in Anspruch genommen. Seit dem Einbau einer UV-Anlage vor etwa 25 Jahren hat sich dieses Problem erledigt. Bis diese richtig arbeitete, verbrachte ich zwischen Weihnachten und Neujahr mehr Zeit in den Pumpwerken als zuhause. In den Anfangsjahren habe ich auch die Straßenbeleuchtung mit betreut und manchmal musste ich bei Kunden das Wassergeld abholen, wenn sie die Rechnung nicht bezahlt hatten.

Woran erinnern Sie sich besonders gerne?

In den 32 Jahren hatte ich etwa 800 mehr oder weniger große Leckagen zu beheben. Ein paar sind mir in besonderer Erinnerung geblieben. Einmal hatten wir einen Rohrbruch in der Adenauerstraße. Die Straße war so unterspült, dass zwei Autos unter der Teerdecke Platz gehabt hätten. Die Autos konnten trotzdem drüberfahren, wie über eine Brücke. Ein anderer Rohrbruch holte mich morgens um fünf zur Lecksuche aus dem Bett, nachdem ich erst um halb fünf heimgekommen war. Der ganze Ort hatte kein Wasser, weil der Hochbehälter völlig leer war und der Friseur musste die Haare seiner Kunden mit Mineralwasser ausspülen. In einer Silvesternacht wurde in Neuhaus bei einem Feuerwehreinsatz ein Hydrant beschädigt, der noch in der Nacht repariert werden musste. In besonders guter Erinnerung sind mir aus meinem ersten Jahr die Treffen mit dem damaligen Gemeindearbeiter freitags um 11 Uhr im Gasthof Sonne in Unterteuringen, wo wir das Wochenende einläuteten. Auch die Betriebsausflüge mit der Gemeinde sind eine tolle Erinnerung.

Was war Ihr speziellster Einsatz?

Ein besonderes Highlight war gemeinsam mit dem Klärwärter die nächtelange Suche nach einem Wasserdieb. Der hatte über ein Standrohr an einem Hydranten Wasser entnommen, ohne über eine Wasseruhr zu gehen.

Ende September gehen Sie in den Ruhestand, wie wird Ihre Nachfolge geregelt?

Im Juli tritt ein Vertrag mit dem Zweckverband Wasserversorgung Unteres Schussental in Kraft, der dann das Personal stellt. Eine Person alleine kann die 24-stündige Bereitschaft nicht mehr leisten. Lange hatte ich alleine Bereitschaft, dann zusammen mit dem Klärwärter, jetzt mit dem Regionalwerk Bodensee und das Stadtwerk Friedrichshafen hat in deren Auftrag die Leitungen betreut. Auch die Alarme laufen über die Leitstelle in Friedrichshafen, die dann denjenigen anrufen, der Bereitschaft hat.

Herr Rudhart, welche Pläne haben Sie ab Oktober?

Oh, das verrate ich nicht! Aber mir wird's nicht langweilig.