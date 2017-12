Weihnachtszeit ist Lesezeit: Vier Bibliothekarinnen aus der Bibliothek am Bildungszentrum Markdorf geben Tipps, was sich über die Feiertage zu lesen lohnt.

Ein paar Tage bleiben noch bis zu den Festtagen, um sich mit Lesestoff für die anstehenden langen Nachmittage einzudecken. Bücher, die sich dafür eigenen, empfehlen vier Bibliothekarinnen aus der Bibliothek am Bildungszentrum. Hier gibt es noch bis zum morgigen Freitag Gelegenheit, Lesestoff, aber auch CDs und DVDs auszuleihen. Per Onleihe lassen sich E-Books, Ton- und Video-Dateien auch an den Feiertagen herunterladen. Die Onleihe steht den BZM-Bibliothekskunden 365 Tage im Jahr offen: www.onleihe.de/bodensee-oberschwaben.

In den Weihnachtsferien ist die Bibliothek am Samstag, 30. Dezember, von 10 bis 13 Uhr und am Mittwoch, 3. Januar, von 16 bis 19 Uhr offen.

Das empfiehlt Bibliotheksleiterin Kornelia Schaub:

Schnörkellos erzählt, so war ihr erster Eindruck von Nina Jäckles "Stillhalten". Es sei der Blick in die Familiengeschichte der Autorin, auch ein Schlaglicht auf Zeit- und Kulturgeschichte, am meisten jedoch ein Analyseversuch zum Geschlechterverhältnis. Die Geschichte führt ins Dresden der Zwischenkriegsjahre. Dort begegnet Tamar Danischewski, 21 Jahre alt Tänzerin, dem Maler Otto Dix, der sie porträtiert. Tamar Danischewski, Nina Jäckles Großmutter, steht still beim gemalt werden. Und sie hält still, nachdem sie einen Mann geheiratet hat, der ihr ihre Tänzerinnenkarriere verbietet. "Mich hat beeindruckt, wie viel Mut diese eigentlich ziemlich bedrückende Geschichte macht", erklärt Schaub. Aus ihrer Sicht zeigt Nina Jäckle Handlungsoptionen, die die Großmutter zwar nicht ergriffen hat, die die Enkelin aber in den Raum stellt.

Nina Jäckle: Stillhalten. Roman, Klöpfer und Meyer, 190 Seiten, 20 Euro.

Das empfiehlt Heike Fischer:

Sie mag es politisch und rät zu zwei Büchern, die mit Sorge in die Zukunft blicken. Denn dort begegnet Unheil, das sich heute bereits abzeichnet. Bei Deon Meyers "Fever" sind es die wenigen Überlebenden einer Seuche, die außer um das Überleben auch um neue Formen des Zusammenlebens ringen. Sie stehen vor der Frage, so Heike Fischer, ob in extremen Situationen nicht geborene Führerpersönlichkeiten gefragt sind. Gleichfalls ungemütlich geht es in den "Leeren Herzen" von Juli Zeh zu. Dieser Roman spielt im Nach-Merkel-Deutschland. Rechte Kreise herrschen. Britta und ihr Freund Babak gründen ein Unternehmen, das Suizidgefährdete an Terrororganisationen vermittelt. Ein bizarres Szenario, das aus Sicht Heike Fischers die fatalen Folgen heutiger Irrtümer zur Diskussion stellt.

Juli Zeh: Leere Herzen. Luchterhand Literaturverlag, 352 Seiten, 20 Euro.

Deon Meyer: Fever. Rütten und Loening, 207 Seiten, 19,99 Euro.

Das empfiehlt Beatrix Unterricker:

Vor der Sprache und vor der Geschichte kam das Cover. "Das hat mich angezogen", erklärt Beatrix Unterricker. Der Buchumschlag von Sarah Perrys Roman "Die Schlange von Essex" hat der Bibliothekarin so gut gefallen, dass sie unwillkürlich danach griff – und sich festlas. Erzählt wird von Cora Seaborne, einer jungen Witwe, die sich nach dem Tod ihres Mannes aufs Land zurückzieht. Die Handlung spielt zu Beginn der 1890er Jahre vor dem Hintergrund naturwissenschaftlich orientierter Nüchternheit und der festen gesellschaftlichen Konventionen der viktorianischen Ära.

Überaus lebendig, außerdem sehr dicht beschreibt Perry die damalige Atmosphäre. Der Roman hat ihr nicht nur begeisterte Rezensionen, sondern obendrein den britischen Buchpreis 2017 eingebracht. Derart begeistert sei sie von der Sprache, sagt Beatrix Unterricker, "dass ich manche Sätze zweimal lese".

Sarah Perry: Die Schlange von Essex. Eichborn Verlag, 492 Seiten, 24 Euro.

Das empfiehlt Uschi Prinz:

Weniger weihnachtlich geht kaum mehr. Ihr Lektürevorschlag führt nach Berlin, und zwar dorthin, wo sich die Hauptstadt von ihrer besonders nüchternen, sprich hässlichen Seite zeigt – an den Westhafen. Doch es kommt noch unweihnachtlicher. Denn dort wird ein Toter gefunden. Ein erschossener Rauschgiftdealer, Bordellbetreiber und Frauenhändler, wie Kommissar Heiland herausfindet. Handwerklich perfekt findet Bibliothekarin Prinz den Krimi von Felix Huby. Der Autor etlicher Tatort-Krimis aus Stuttgart, einer viel beachteten Autobiografie und einer ganzen Reihe weiterer Romane, zeige sich im Heiland-Buch von seiner solidesten Seite: schnörkellos und spannend. Hubys ernüchternde Milieustudien aus der Spree-Metropole gleicht Uschi Prinz mit Musik aus. Songs for Christmas, eine Doppel-CD mit klassischen Titeln, aber auch den Genres Pop und Jazz sorgen für besinnlichere, für heiterere Stimmung.

Felix Huby: Heiland. Kriminalroman, 249 Seiten, Gmeiner-Verlag, 18 Euro.