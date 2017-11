Markdorf Wahlgroßeltern: Wenn Familien Oma und Opa suchen

Auf einen gemeinsamen Nachmittag trafen sich die Wahlgroßeltern im Mehrgenerationenhaus Markdorf. Der Südkurier war dabei und sprach mit den Anwesenden über das Projekt, das einen generationsübergreifenden Austausch anregen soll.

Markdorf – "Man bekommt die Entwicklung eines Kindes mit, das ist wunderbar." Helga Wagners Augen leuchten, als sie von ihren Erfahrungen mit ihren Wahlenkelkindern erzählt. Erfahrungen, die die Markdorferin bis vor acht Jahren, als sie begann, sich um eine junge Familie zu sorgen, nie machen konnte. Denn Helga Wagner und ihr Mann Jürgen haben keine eigenen Kinder. An diesem Nachmittag sitzt sie gemeinsam mit anderen Wahlgroßeltern – 15 Stück an der Zahl – am mit Kaffee und Kuchen gedeckten Tisch im Mehrgenerationenhaus (MGH). Hier unterhält man sich, tauscht sich aus und lacht gemeinsam.

Auch zwei junge Familien sitzen am runden Tisch. Darunter Monika Carpenter aus Bermatingen, die gemeinsam mit ihren Töchtern, der siebenjährigen Mara und der einjährigen Simona, hier ist, um einander kennenzulernen. Denn sie sind noch auf der Suche nach dem, was andere Familien bereits gefunden haben: Wahlgroßeltern. "Es geht um die einfachen Dinge", erzählt Monika Carpenter, "um Vorlesen, Backen, Spielen und Spazierengehen." Sie wünscht sich Großeltern, die ihr selbst und ihren Kinder als Ansprechpartner mit Rat und Tat zur Seite stehen. "Meine eigenen Eltern leben nicht mehr, aber trotzdem möchte ich, dass diese Generation ihre Erfahrung mit in die Erziehung einbringt."

Genau dieser generationenübergreifende Austausch, so erklärt Renate Hold vom MGH-Leitungsteam, sei Anspruch und Idee des Projekts: "Es geht hier nicht darum, Menschen die Erziehung und Betreuung abzunehmen. Es geht darum, die Gesellschaft wieder solidarischer zu gestalten". Nötig sei das aufgrund gesellschaftlichen Entwicklungen und Veränderungen. Wenn Familienstrukturen wegen der steigenden Arbeitsmobilität zerrissen werden, dann finden sich junge Familien nicht selten alleine in fremder Umgebung wieder, während die eigenen Großeltern in weiter Ferne leben. Notwendige Voraussetzungen, um sich um solche Familien kümmern zu können und Wahlopa oder -oma zu werden, sei vor allem "Offenheit, Neugierde und Spaß im Umgang mit Kindern und Jugendlichen", so Renate Hold.

Attribute, die auch Berthold Bailer aus Markdorf mitbringt. Seit viereinhalb Jahren kümmert er sich gemeinsam mit seiner Frau um eine junge Familie. Und das, obwohl das Paar eigene Enkelkinder hat. "Die sind so gut versorgt", erzählt er, "da dachten wir, wir können zusätzlich noch etwas Gutes tun." Seither spielt der 73-Jährige an den Wochenenden gemeinsam mit seinen beiden Wahlenkeln Fußball. Für ihn eine Art Jungbrunnen: "Man ist tatsächlich jedes Mal zufrieden, wenn man nach Hause kommt. Aber nach dem Fußball ist man natürlich auch geschafft".

Wahlgroßeltern

Viele junge Familien leben weit entfernt von Eltern beziehungsweise Großeltern und haben dadurch wenig Kontakt zueinander. Kinder erleben so immer seltener, welche Rolle Großeltern in einer Familie haben, und die Senioren erfahren nicht mehr, wie Kinder in der heutigen Zeit aufwachsen. Das möchte das Projekt der „Wahlgroßeltern“ ändern. Hierfür sucht das Team des MGH Senioren und Seniorinnen, die neu zugezogene Familien in ihrem Alltag begleiten möchten. Voraussetzung hierfür ist die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses. Wer Interesse hat, kann sich bei Renate Hold, Tel. 0 75 44/91 29 65, melden.