Markdorf Wahl-Spätschicht im Rathaus

Warum das Markdorfer Ergebnis der Bundestagswahl am Sonntagabend auf sich warten ließ: Bei der Auszählung in der Stadthalle fehlte plötzlich eine Stimme – und dann kam noch ein Missverständnis in der Kommunikation hinzu.

Markdorf – Eine Panne bei der Auszählung des Wahlbezirkes 9 in der Stadthalle hat am Sonntagabend die Ermittlung des vorläufigen Endergebnisses der Bundestagswahl für Markdorf verzögert. Dies sagte Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess auf Anfrage des SÜDKURIER. Es gab offenbar die Schnellmeldung, dass das Ergebnis komplett sei, im Rathaus sei aber dann festgestellt worden, dass es eine Differenz bei den Erst- und Zweitstimmen gab. "Es hat eine Stimme gefehlt", so Hess. Die Wahlhelfer in der Stadthalle seien zu diesem Zeitpunkt aber bereits gegangen gewesen. Im Rathaus sei man aber zunächst davon ausgegangen, dass in der Stadthalle nochmals nachgezählt werde. Schließlich mussten Hess und sein Team die Stimmzettel nochmals prüfen. Die Folge: Das komplette Markdorfer Wahlergebnis stand erst kurz vor 21.30 Uhr fest. Hess und seine Mitarbeiter mussten entsprechend eine Spätschicht einlegen, gegen 21.45 Uhr sei im Rathaus dann Feierabend gewesen.

Abgesehen davon, sagt Hess, sei ansonsten alles glatt und reibungslos verlaufen. Für den neuen Ordnungsamtsleiter, der seine Stelle am 1. September angetreten hatte, war dies die erste Wahl in Markdorf. Er sei zufrieden: "Das Team im Rathaus hat sehr gut funktioniert." Am Montag wurden sämtliche Unterlagen nochmals auf ihre Richtigkeit überprüft, bevor sie ans Landratsamt weitergingen. Dort werden alle Wahlergebnisse im Kreis gesammelt, bevor schließlich das amtliche Endergebnis verkündet werden kann. Damit sei im Laufe des Dienstag zu rechnen.

Im Sitzungssaal des Rathauses war der Sonntagabend zunächst beschaulich verlaufen: Im Halbdunkel verloren sich Bürgermeister Georg Riedmann, der gegen 20.30 Uhr zur Bürgermeister-Verkündigung nach Oberteuringen aufbrach, Hauptamtsleiter Klaus Schiele und zwei Zeitungsredakteure. Erst nach und nach trudelten ein paar Kommunalpolitiker und ein halbes Dutzend interessierter Bürger ein.

Das sagen Bürger zur Wahl

Noch am Sonntagabend hat sich die Redaktion in der Stadt umgehört und Stimmen zum Ausgang der Bundestagswahl eingefangen. Hannah Lissner ist erst 16. Wählen darf die Schülerin also noch nicht. Trotzdem interessiert sie sich für Politik. "Nicht allzu sehr", schränkt die 16-Jährige jedoch ein. Aber wie die Bundestagswahl ausgegangen ist, dass wusste sie schon bald, nachdem die ersten Hochrechnungen in den Medien veröffentlicht wurden – noch bevor feststand, wie die Markdorfer in ihren Wahlbezirken entschieden hatten. "Mich hat jetzt schon überrascht, dass die AfD so stark geworden ist", sagt die Jugendliche. Ebenso unerwartet war für sie, dass die SPD derart viele Stimmen eingebüßt hat. Was Alois Reichle indes weit weniger überraschend findet: "Aus meiner Sicht ist das ein Denkzettel für die große Koalition und auch für die Kanzlerin", meint der 55-Jährige. Es sei einfach an der Zeit, sich zu besinnen, möchte er den Politikern der alten Regierung ins Stammbuch geschrieben wissen. Und die aus seiner Sicht verfehlte Flüchtlingspolitik sei nur ein Punkt von mehreren. "Es gibt bei uns viel zu viele Menschen, die vergessen, die abgehängt werden", kritisiert Reichle.

Heiko Österle, 45, Diplom-Elektroingenieur aus Kluftern, findet es gut, "dass die Liberalen wieder ins Parlament gekommen sind". Ihm gehe es um die Stimmenvielfalt in der parlamentarischen Diskussion. Dass sich die Ergebnisse der Bundestagswahl unmittelbar auf das Leben in der Region auswirken, damit rechnet er hingegen kaum. Auch Wawan Ramzi wäre noch zu jung, um zu wählen. Der als Flüchtling in Markdorf angekommene Jeside verfolgt genau, wie sich bundesdeutsche Politiker zum Thema Migration äußern. "Wir haben uns gefreut, dass wir willkommen waren", sagt er. Und alle, die das kritisch sehen, sollten ans Gebot der Menschlichkeit denken, meint er, und "sich auch besser informieren, warum wir unsere Heimat verlassen mussten". Er selbst sei wegen seines Glaubens in Syrien verfolgt und bedroht gewesen.

