Markdorf Wagner investiert in den Standort Markdorf

Spatenstich für neuen Erweiterungsbau: 100 Arbeitsplätze sollen auf 1200 Quadratmetern entstehen

Die Wagner-Gruppe (Altstätten/Schweiz) befindet sich weiter auf Wachstumskurs und benötigt Platz für seine stetig steigende Zahl an Mitarbeitern. Deshalb investiert das Unternehmen, ein Spezialist für Oberflächenbeschichtung und Farbauftrag, nun in einen Erweiterungsbau an seinem Standort Markdorf. Der Neubau südlich des bestehenden Hauptgebäudes der J. Wagner GmbH soll Platz für bis zu 100 Mitarbeiter bieten. Nach der Fertigstellung sollen auch die Räume im Haupthaus weiter umgebaut, modernisiert und neu zugeordnet werden. Für den Erweiterungsbau haben sich die Verantwortlichen ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: An Weihnachten dieses Jahres sollen die Mitarbeiter einziehen können. Das sportliche Ziel soll mit einem Generalunternehmer, der Reisch GmbH, im Zusammenspiel mit dem Häfler Architekturbüro Plösser erreicht werden. Die Modernisierungen im Hauptgebäude sollen in ein offenes Bürokonzept mit flexiblen Arbeitsplätzen und Kommunikationsbereichen münden. Neue Schulungsräume für die Kunden des Unternehmens aus aller Welt komplettieren den Bestandsumbau und werden die bestehenden Technika, in denen die Praxistests und Entwicklungen erprobt werden, ergänzen.

"Wir freuen uns auf den Neubau, der auch ein Bekenntnis zu unserem Standort Markdorf ist", sagte Bruno Niemeyer, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Wagner-Gruppe und Geschäftsführer der Markdorfger J. Wagner GmbH, anlässlich des Spatenstichs am Donnerstag. Das Bauvorhaben sei ein Zeichen für das Wachstum der Gruppe und deren Innovationsfähigkeit. Niemeyer zufolge eröffne die Aufstockung und Attraktivierung der Arbeitsplätze auch die Chance, neue Mitarbeiter für den Standort zu gewinnen. Ebenfalls in ein Erweiterungsgebäude investiert die Wagner-Gruppe derzeit an ihrem USA-Hauptsitz in Minneapolis. Dort hat man allerdings einen veritablen Vorsprung, der Neubau soll bereits im Sommer fertig sein. Für eine "sehr harmonische Architektur mit einem dennoch eigenständigen Charakter" dankte Markus Moßmann, Vice President Logistics & Infrastructure Europe, dem Büro Plösser. Mit den energieeffizienten Ausstattungen, mit denen der Neubau versehen werden soll, befinde man sich "absolut auf dem neusten Stand der Technik". Elemente wie die Wasser-Wärmepumpe oder die nach Zonen gesteuerte Heiz-Kühldecke würden auch den Anspruch des Unternehmens auf Technik-Führerschaft dokumentieren, so Moßmann.

Mit den Bauarbeiten soll nun begonnen werden. "Die Grube wird jetzt zeitnah ausgehoben", so Wagner-Sprecherin Tanja-Christina Musik gegenüber dieser Zeitung.

Das Unternehmen und sein Projekt