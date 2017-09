Markdorf Vorlesetag auf eigene Faust

Elke Bernhardt und Manuela Wucherer bereiten den bundesweiten Aktionstag in Markdorf vor. Es sind wieder ausgefallene Schauplätze im Spiel, vom Kuhstall bis zur SÜDKURIER-Redaktion

An jedem dritten November-Freitag laden die Stiftung Lesen, die Wochenzeitung „Die Zeit“ sowie die Deutsche-Bahn-Stiftung zu einem bundesweiten Vorlesetag ein. Dieses Mal findet das „Lesefest“ auch wieder in Markdorf statt – so wie bereits im November 2010 und im November 2014. „Wir haben das schon sehr vermisst in der Zwischenzeit“, sagt Manuela Wucherer, die den Vorlesetag in der Gehrenbergstadt stets gemeinsam mit Elke Bernhardt organisiert. Ganz privat übrigens, denn die beiden planen gänzlich auf eigene Faust. Sie suchen die immer recht ausgefallenen Schauplätze der Lesungen, sie suchen beziehungsweise überreden die Vorleser. Und sie rühren die Werbetrommel für ihr Vorleseprojekt. All das ist mit großem Aufwand verbunden – die Erklärung, warum der Markdorfer Lesetag nicht in jedem Jahr in Markdorf ist.

Am 17. November ist es wieder so weit. Noch aber laufen die Vorbereitungen von Elke Bernhardt und Manuela Wucherer gewissermaßen auf Hochtouren. Einige besonders schöne Vorleseorte stehen schon fest. Sophie Holstein wird zwischen den kupfern glänzenden Kesseln des Brennereianlagen-Unternehmens im Stadtgraben aus Michael Endes „Wunschpunsch“ vorlesen, Christiane und Bernhard Oßwald werden aus dem „Ritter Konrad“ vortragen – wo, das bleibt noch ein Geheimnis. Der Kuhstall des Stüblehofs ist angefragt ebenso wie die beiden „Renner“ vom letzten Markdorfer Lesetag: Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Polizei. Vorgelesen wird übrigens nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene – zum Beispiel in der Redaktion des SÜDKURIER in der Hauptstraße 4. Dort trägt Lokalchef Helmar Grupp ab 17 Uhr für Erwachsene aus „Ein ganzes Leben“ von Robert Seethaler vor.

Bei Manuela Wucherer sind es die Bücher. Sie hat bis vor Kurzem in einer Bücherei gearbeitet – und ist dem zwischen Einbanddeckeln gepresstem Papier leidenschaftlich zugetan. Darüber hinaus ist für sie das Lesen keine Sache fürs stille Kämmerlein. „Ich mag es, mich mit anderen Lesenden auszutauschen, über das Gelesene zu sprechen.“ Elke Bernhardt verbindet gerade im Zusammenhang mit Kindern beim Vorlesen an eine „besondere Art der Zuwendung“. Das wissen Kinder durchaus zu schätzen. Hier ist es ihr wichtig, dass viele diese Erfahrung machen.