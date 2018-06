Markdorf/Friedrichshafen Vor 150 Jahren Totschlag in der Leimbacher "Letze"

Bernd Caesar und Kurt Wörner recherchieren einen spektakulären Kriminalfall. Ein 32-jähriger Klufterner wird 1868 im Wirtshaus von einem jähzornigen Gast aus Urnau erschlagen. Der SÜDKURIER begibt sich mit den beiden Heimatforschern auf eine spannende Spurensuche – und fördert eine Geschichte zutage, die damals die gesamte Region bewegte.

Genau 150 Jahre ist es her, am 7. Juni 1868 wurde in der "Oberen Letze" in Leimbach ein 32-jähriger Klufterner Müllergeselle von einem Mann aus Urnau tödlich verletzt. Am 8. Juni, gegen 3 Uhr, erlag er vermutlich einer Gehirnblutung, denn der Täter hatte ihm einen Stock auf den Kopf geschlagen.

Fund im Archiv in Radolfzell

Ausgegraben hat die Geschichte Bernd Caesar, Vorsitzender des Arbeitskreises Heimatgeschichte Kluftern. "Ursprünglich habe ich zu 100 Jahren Gürtelbahn recherchiert und bin dabei etwa im Jahr 2000 im Stadtarchiv von Radolfzell auf einen Artikel in alten Zeitungen gestoßen", erzählt Caesar gegenüber dem SÜDKURIER. Bei "Letze" klingelte es bei ihm. 1973 war er mit seiner Frau am See, um sich bei Dornier vorzustellen. Da es Abend wurde, suchte er eine Übernachtungsmöglichkeit und fand sie im Gasthaus "Zur Letze" in Leimbach. Er wusste aber noch nicht, dass es früher zwei Gasthöfe "Letze" gab.

Zwei Lokale namens "Letze"

Darauf machte ihn Kurt Wörner aus Leimbach aufmerksam. In der damaligen "Freien Stimme vom See und Höhgau", die über den Totschlag berichtete, ist von der Brauerei "Zur Letze" die Rede. Wie Wörner, der viel zur Heimatgeschichte der Region forscht und einen nahezu unerschöpflichen Fundus an Themen und Geschichten aus früheren Zeiten hat, recherchierte, gab es lange Zeit gegenüberliegend zwei Lokale mit dem Namen "Letze": der südlich der heutigen B 33 im Jahr 1628 erbaute Gasthof "Zur Letze", zeitweise auch "Adler" genannt, der im vergangenen Jahr geschlossen wurde, und die so genannte "Obere Letze" am Hang, deren Bau 1839 mit Betrieb einer Brauerei genehmigt wurde. Dieses Lokal war bis 1936 in Betrieb.

Ein "roher, gefürchteter Mensch"

Aber was trug sich genau zu? Der Klufterner wird von der "Freien Stimme" als lediger, sehr friedliebender Mensch beschrieben, der durch seinen Verdienst seinen armen Vater unterstützte und ihn dadurch vor dem "traurigen Los auf Kosten der Gemeinde unterhalten zu werden" bewahrte. In der Geburtsurkunde des Opfers steht, dass der Vater Schustermeister war, in der Sterbeurkunde dagegen Tagelöhner, wie Caesar herausfand. Der Urnauer hingegen wird in der Zeitung als "roher, allgemein gefürchteter Mensch, der an Anderen gerne seine Kraft erprobte und mit seinen Herkuleskräften prahlte" beschrieben.

Vermutlich sind dies Stereotypen, meint Caesar, denn damals, gab es einen großen Gegensatz zwischen den "gebildeten Bürgern" in den Städten und dem konservativen, ländlichen Hinterland. Offenbar gerieten die beiden Männer bei einem Spiel im Gasthof aneinander und es gab einen Wortwechsel, schreibt der Autor in der "Freien Stimme". Für den Klufterner scheint die Sache dann beigelegt zu sein, doch plötzlich soll der Urnauer von einem anderen Tisch herüber gekommen und dem Müllergesellen mit einem Stock einen Schlag auf den Kopf versetzt haben. Der Klufterner soll sich nicht viel daraus gemacht und gesagt haben: "einen Streich könne er schon aushalten".

Am anderen Morgen eine Leiche

Einem anderen Gast aus Leimbach war dies aber zuviel und er brachte den Klufterner dazu, nach Hepbach zum Bürgermeister der Gemeinde Riedheim zu gehen und die Sache anzuzeigen. Im Haus des Bürgermeisters angekommen, wurde dem Geschlagenen schlecht. Er ging hinaus, legte sich unter einen Baum und verlor das Bewusstsein. "Bis am anderen Morgen war er schon eine Leiche", heißt es in der "Freien Stimme." Der Urnauer wurde kurz darauf festgenommen und nach Meersburg gebracht. Am 9. Juni wurde er nach Hepbach gefahren, um sein totes Opfer anzusehen. Anschließend wurde eine Obduktion am Leichnam vorgenommen. Beerdigt wurde der Müllergeselle am 10. Juni 1868.

Wie der Urnauer verurteilt wurde, ist unbekannt. "Aus dieser Zeit sind höchstens noch fünf Prozent der Urteile vorhanden", berichtet Caesar von seinen Nachforschungen. Der Prozess gegen den Urnauer sei leider nicht dabei. Spekulieren könnte man, dass der Urnauer jedenfalls wegen Totschlags angeklagt wurde, denn die "Freie Stimme" nennt ihn in ihrem Artikel am 16. Juni 1868 über die Ereignisse schon ausdrücklich "Todtschläger". Klären wird man das wohl nicht mehr können.