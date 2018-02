Markdorf Von Reggae bis Blasmusik: Eine Festivalwoche für jeden Musikgeschmack

Die Stadtkapelle Markdorf feiert im Juli ihr 150-jähriges Bestehen mit einer Festivalwoche. Reggae-Star Gentlemen tritt auf dem Marktplatz auf und viele Bands, Kapellen und Orchester stehen auf der Bühne.

"Chiemsee Reggae", "Summerjam" in Köln und bald auch Markdorf: Gentleman, der bekannte deutsche Reggae-Star, kommt zur großen Jubiläumsfestival-Woche der Stadtkapelle. Vom 25. bis 29. Juli wird das 150-jährige Bestehen des Ensembles mit einem Freiluft-Spektakel auf dem Markdorfer Marktplatz gefeiert. Tilmann Otto alias Gentleman wird freilich nicht der einzige Höhepunkt sein, wie Stadtkapellen-Vorsitzende Brigitte Waldenmaier ankündigt. Nach Gentleman treten tags darauf am Samstag LaBrassBanda, die Froschenkapelle sowie die Jack Russel's Halsbänd auf.

Den Auftakt zum großen Jubiläums-Open-Air-Konzert wird die Südwestdeutsche Philharmonie bereits am Mittwoch machen. Zum Ausklang gibt's dann sonntags den Tag der Blasmusik, bei dem Kapellen aus der Region auftreten. An einen ökumenischen Gottesdienst sei ebenso gedacht wie an einen Sternmarsch und einen Gesamtchor aller beteiligten Kapellen. "Wer am Donnerstag kommt, steht derzeit noch nicht fest", sagt Brigitte Waldenmaier. Die Stadtkapelle stehe da in Verhandlungen mit einer Agentur, die für alle Fälle einen namhaften Künstler versprochen hat.

"Wir haben uns überlegt, ob wir im eher kleinen Rahmen feiern oder ob wir etwas Besonderes machen und unser 150-Jahr-Jubiläum im großen Stil aufziehen", erinnert sich Vize-Vorsitzender Jens Neumann an die ersten Überlegungen zur Jubiläumsfeier vor drei Jahren. Man habe sich dafür entschieden, groß zu feiern. Und das aus guten Gründen. Neumann betont: "Wenn wir feiern, dann sollen auch alle etwas davon haben." Ein Programm, das allen Markdorfern gefällt, weil einfach für jeden Musikgeschmack etwas geboten wird, das muss aus nachvollziehbaren Gründen auch etwas umfangreicher ausfallen.

Umso mehr legen sich die 50 Aktiven fürs Jubiläum der Stadtkapelle, die 1868 gegründet wurde, ins Zeug. "Wir sind ja nur eine relativ kleine Truppe, da gilt es, die Aufgaben auf viele Schultern zu verteilen", erklärt Vorsitzende Waldenmaier. Schließlich muss mehr als nur das Festival auf dem Marktplatz organisiert werden. Darüber hinaus findet noch ein Festakt für geladene Gäste in der Stadthalle statt. "Schirmherr wird Lothar Riebsamen sein", erzählt Brigitte Waldenmaier. Der CDU-Bundestagsabgeordnete fühle sich der Blasmusik sehr verbunden und besuche auch immer wieder die Auftritte der Stadtkapelle. Neben befreundeten Musikvereinen sind auch die Markdorfer Vereine eingeladen. Stadtkapellen-Vize Jens Neumann verweist ausdrücklich auf die vielen Angebote lokaler Vereine, die die Musiker bei der Jubiläumsfeier tatkräftig unterstützen.

"Da erfahren wir einen tollen Rückhalt", freut sich Neumann. Einen Rückhalt, den es auch seitens der Stadt gebe. Und einen Rückhalt, den die Stadtkapelle auch brauche, denn das vergangene Jahr war sehr anstrengend. Da gab es zum Beispiel die "Carmina Burana"-Aufführung. Und es fand das umfangreiche Gemeinschaftsprojekt mit der Stadtkapelle Meersburg statt: das Meisterkonzert mit Tim Reynisch, das überaus viele Stunden zusätzlicher Probenarbeit gekostet habe, wie Brigitte Waldenmaier erklärt. Die Vorsitzende staunt, mit wie viel Begeisterung ihre Musiker bei der Sache sind. Etwa Gisela Kern und Andrea Späth. Die beiden recherchieren im Jubiläumsschrift-Team. "Wir haben die Bilder ausgewertet, die nach dem Presseaufruf eingegangen sind", so Gisela Kern. "Und aus dem Stadtarchiv haben wir auch viel Unterstützung bekommen", erklärt Andrea Späth.

Und so viel steht schon jetzt fest: Bald wird mehr bekannt sein über die Anfänge der Stadtkapelle. Ob es so ähnlich ausgesehen hat wie in Hornberg, Hechingen oder Meßkirch, wo irgendwann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gleichfalls ambitionierte Musiker zusammengekommen sind, um eine Stadtkapelle zu gründen? Hier entwickelte sich diese aus der Feuerwehr-Musik, dort gewissermaßen aus dem Nichts. Gespielt wurden Märsche, populäre Stücke aus Opern und Tanzmusik – woran sich seither nicht allzu viel geändert hat – was spätestens am Tag der Blasmusik, dem Abschlussereignis des Stadtkapellen-Jubiläumsfestivals, zu hören sein wird.

Mittwoch, 25. Juli: Südwestdeutsche Philharmonie sowie Max Mutzke mit seiner Band Monopunk

Donnerstag, 26. Juli: noch offen

Freitag, 27. Juli: Gentleman

Samstag, 28. Juli: LaBrassBanda, Froschenkapelle, Jack Russel's Halsbänd

Sonntag, 29. Juli: Tag der Blasmusik

Tickets gibt es in der SÜDKURIER-Geschäftsstelle oder im Internet unter ticket.suedkurier.de