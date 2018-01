Markdorf Vom Parken in Wildwest-Manier

In Markdorf werden immer wieder gerne Autos abgestellt und geparkt, wie es nicht sein soll. Das hat ein kurzer Rundgang während des Wochenmarktes am Donnerstagvormittag gezeigt.

Das Parken in Wildwest-Manier wird in Markdorf beispielsweise während des Wochenmarktes an Donnerstagen gerne praktiziert. Ach ja, es scheint eine Art vermeintliches Gewohnheitsrecht zu sein. Es ist das seit Jahrzehnten gleiche alte Lied: Der eine will ja nur mal kurz, die andere muss ja nur ganz schnell, es dauert ja nur ein paar Sekunden, man ist ja eh gleich wieder weg, man hat sich den Fuß verstaucht und kann halt nicht so weit gehen, das tut doch keinem weh... Alles irgendwie nachvollziehbare Gründe. Verkehrskollapse drohen deswegen nicht, das stimmt. Das ist jetzt nicht als Standpauke eines Moralapostels gemeint. Aber so offen muss man auch sagen dürfen, dass solcher Parkerei-Wildwuchs mit etwas gutem Willen, mit etwas weniger Bequemlichkeit und mit ein paar Schritten und Metern mehr Fußweg durchaus vermeidbar ist.

Während eines kurzen Rundgangs am Donnerstagvormittag ist an einigen Stellen zu sehen gewesen, wie es sicherlich nicht sein soll: Beim Marktplatz stehen zwei Autos auf einem Abschnitt zwischen Obertorstraße und Küfergasse am rechten Straßenrand. Eine weitere Karre ist ebenfalls beim Marktplatz linksseitig und schräg gegenüber des Polizeipostens abgestellt. Andere haben offenbar sehr Dringendes im Bereich der Mangold- sowie der Hauptstraße zu erledigen gehabt. Ein paar Autos stehen, teils den Fußgängerweg entlang der Mangoldstraße in Beschlag nehmend, auf der rückwärtigen Seite des Proma-Gebäudes. Ein paar Meter weiter könnte man rechts abbiegen und die Tiefgarage nutzen. Wieder jemand parkt sein Heiligsblechle links an der Hauptstraße bei der Volksbank entgegen die Fahrtrichtung...

Gab es oder gibt es da nicht jemanden, der kontrolliert und Knöllchen verteilt? In der Fachsprache heißt das den ruhenden Verkehr überwachen, oder so. Sicherlich ist das jetzt nach Auffassung des einen oder anderen eine unbequeme, eine ketzerische Frage. So nach dem Motto: "Ja wenn das die allergrößte Sorge in Markdorf ist..." Ist es sicherlich nicht. Aber es darf auch nicht vollkommen egal sein, wann, wie und wo welches Auto steht.