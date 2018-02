Markdorf Volles Haus beim Lumpenball

In einen wahren Hexenkessel verwandelte sich die Stadthalle beim Lumpenball: Der Partymix mit DJs, Lumpenkapellen und Tanzgruppen kommen beim närrischen Publikum gut an.

Es ist der Narrenzunft Markdorf schwergefallen, sich von ihrem traditionellen Eröffnungsball mit Maskenprämierung zu verabschieden, weil dieser schlichtweg zu wenig besucht war. Insbesondere die junge Mitglieder in der Zunft machten sich für einen Partyball stark und sie sollten mit ihrem Lumpenball recht behalten. Dieser zog insbesondere junge Besucher an und war bestens besucht.

Mit einer professionellen Lichtshow und Partymusik heizten die DJs von "VB-Sound" kräftig ein, was das Stimmungsbarometer innerhalb kürzester Zeit nach oben schnellen ließ. So richtig auf die Ohren gab es, als die Lumpenkapellen ihr Gastspiel gaben. An diesen Abend schien das Motto "Umso lauter, umso besser" zu sein. "Hier macht es super Spaß", freute sich Anne König, die mit ihren Freundinnen feierte.

Energiegeladen war der Auftritt der Showtanzgruppe Remixxx, deren Mitglieder als Football-Spielerinnen nicht nur eine gute Figur machten, sondern auch eine professionelle Choreografie ablieferten. Begeistert zeigte sich die Damenwelt vom Männerballett Brochenzell, dessen Tänzer als Soldaten aufliefen und ausgefallene wie auch witzige Tanzschritte sowie akrobatische Einlagen zum Besten gaben. Ein weiterer Baustein des Partykonzeptes war es, dass der großer Barbereich und die große Tanzfläche nahtlos ineinander übergingen. Beide Bereiche wurden rege benutzt. Für die Sicherheit und Alterskontrolle zeigten sich drei Sicherheitsdienst-Mitarbeiter verantwortlich.