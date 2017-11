Markdorf Volkstrauertag als Ansporn für Begegnung

Markdorfer gedenken der Opfer von Krieg, Verfolgung und anderer Gewalt, dabei appellieren sie für Verständigung.

Das Niederlegen der Kränze beim Kriegerdenkmal und beim Ehrenmal der Vertriebenen auf dem Markdorfer Friedhof war nur das letzte Zeichen der Feierlichkeiten zum Volkstrauertag. Zuvor sprach Bürgermeister Georg Riedmann in der Aussegnungshalle über das Erinnern, Gedenken und die Begegnung mit Fremden. Dem folgte die Rede von Helene Uhlig, einer 15 Jahre alten Schülerin, die das Gymnasium am Markdorfer Bildungszentrum besucht. Uhlig legte teils ihre ganz persönliche Haltung zum Gedenken an den Krieg dar und schilderte dabei auch, wie politischen Konflikten in ihren Augen vorgebeugt werden könnte: durch ständigen Austausch.

Wie es denn kommen konnte, dass trotz solcher Sehnsucht nach Frieden und trotz der allerbittersten Kriegserfahrungen unterdessen wieder jene Töne laut werden, die nur das Eigene im Blick haben? Das fragte der Bürgermeister in seinem Vortrag. Nicht Neugier, nicht Offenheit, nicht der Wunsch nach Begegnung präge heute das Verhalten vieler. "Stattdessen macht sich Skepsis und Angst breit", sagte Riedmann. Der Bürgermeister führte den Rückzug ins Private teils auch auf die sogenannte Globalisierung und die Untaten von Terroristen zurück. Gleichwohl warnt er vor den Folgen, wenn in Europa, in den USA und anderswo nur auf die eigenen Interessen der Nationen oder noch kleinerer Einheiten geschaut wird.

Aus Sicht Helene Uhligs sind Schüler-Begegnungen, der Austausch und das Sprachen-Lernen der beste Weg hin zur Verständigung. Die Gymnasiastin sprach auch die Wirtschaft an. Sie plädierte für Offenheit, nicht für Handelsschranken. Und sie bekannte, dass für sie "der Volkstrauertag ein Ausrufezeichen im Kalender" sei – Auftrag und Ansporn, an jedem Tag für Verständigung und Toleranz zu arbeiten. Anschließend begaben sich die Fahnenabordnungen der Soldaten-Kameradschaft, des Roten Kreuzes und der Freiwilligen Feuerwehr, zu den beiden Denk- und Ehrenmalen, gefolgt von den Vertretern der Kirchen, der Vereine, des Gemeinderats, den Bürgern und den Musikern der Stadtkapelle. Musikalisch gerahmt wurde der Volkstrauertag von der Stadtkapelle, deren Musiker eingangs das Stück "In Ewigkeit" spielten, und dem Männerchor, der abschließend von der Sehnsucht nach Frieden in der Welt sang.