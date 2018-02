Markdorf Volkshochschule kommt nicht in die Poststraße

Wohin zieht die Volkshochschule Bodensee (VHS) in Markdorf? Die Stadt hat zum 1. Dezember 2017 Räume im Gebäude Poststraße 4, dem ehemaligen EP-Shop, angemietet. Robert Schwarz, Sprecher des Landratsamtes Bodenseekreis, berichtet jedoch auf Nachfrage, dass die Volkshochschule dort nicht einziehen wird und weiterhin Alternativen gesucht werden. Eine offizielle Mitteilung des Landratsamts an die Stadt Markdorf dazu gibt es nach Auskunft von Bürgermeister Georg Riedmann allerdings nicht. "Wir sind darüber nicht offiziell informiert", sagt der Bürgermeister.

Hintergrund des Hin und Her ist, dass die geschätzten Kosten von 30 000 bis 40 000 für die Einrichtung der Markdorfer VHS-Außenstelle in der Poststraße dem Kreistag zu teuer sind. Die Kosten entstehen vor allem durch die Neueinrichtung der IT und Brandschutzmaßnahmen. Der Kreistag hat in der Sitzung vom 20. Dezember beschlossen, die im Kreishaushalt vorgesehen 35 000 Euro für "Neue Räume in Markdorf" auf Antrag der Fraktionen von CDU, FWV und Grünen einzusparen, wie Schwarz erläutert. Diesen Beschluss kennt auch Riedmann, der im Kreistag sitzt.

Eine irritierte Nachfrage von Stadtrat Jens Neumann (FW) gab es bereits in der Sitzung des Markdorfer Gemeinderats am 12. Dezember, nachdem der SÜDKURIER berichtet hatte, dass der Kreis weiterhin auf Standortsuche ist, denn der Gemeinderat hatte zuvor schon zwei Beschlüsse gefasst, um den Umzug vom jetzigen Standort in der Ravensburger Straße frei zu machen. Aufgrund eines Beschlusses des Markdorfer Gemeinderats vom 19. September, abgestimmt mit der Kreisverwaltung, wurden die Räume zum 1. Dezember angemietet und am 1. Januar sollten sie an die VHS untervermietet werden. Die VHS sollte 950 Euro tragen, die Stadt 550 Euro.

Nach Auskunft von Kämmerer Bernd Habnitt ist der Mietvertrag der Stadt mit dem Eigentümer für die Räume in der Poststraße unbefristet. Eine explizite vertragliche Ausstiegsklausel gibt es in dem Vertrag nicht, erläutert Riedmann auf Nachfrage. Da für die Anmietung der ehemaligen EP-Räume aber weitere Interessenten vorhanden waren, geht der Bürgermeister davon aus, dass nach Gesprächen mit dem Vermieter ein Ausstieg relativ problemlos möglich sei. "Das halte ich nicht für problematisch", so Riedmann

Eine offizielle Auskunft, wo der Kreis in Markdorf sucht, gibt es von Schwarz nicht. Da die Planungen der VHS-Kurse in Markdorf bis April/März stehen müssen, wird die Entscheidung, wohin die Volkshochschule geht, aber voraussichtlich nicht so lange auf sich warten lassen. Üblicherweise werden VHS-Kurse in Kommunen in Schulen abgehalten, meinte Riedmann, ohne Namen zu nennen. Das bestätigt leicht ein Blick auf die Situation in anderen Gemeinden, in denen die Volkshochschule Bodenseekreis Kurse anbietet. Naheliegend ist das Bildungszentrum Markdorf, in dem es auch schon VHS-Kurse gibt.

Das BZM soll übrigens von Dezember 2018 bis Ende 2019 saniert werden, wobei der Kreis 78 Prozent der Kosten tragen soll und die Stadt 22 Prozent, wie der Kreistag am 11. Oktober beschloss. Damals gab es hierzu schon vereinzelte Kritik an einem zu hohen Kostenanteil des Kreises gegenüber der Stadt Markdorf.

Zum Hintergrund

Die VHS muss aus den bisherigen Räumlichkeiten an der Ravensburger Straße ausziehen, weil hier die Baustraße für die Sanierung des Bischofsschlosses entstehen soll. Dort soll das Rathaus einziehen. Das alte VHS-Gebäude und das daneben liegende Lokal sollen im Spätherbst abgerissen werden. Nach Auskunft von Robert Schwarz ist der Mietvertrag für die Räume inzwischen zum 31. Juli von der Stadt Markdorf gekündigt worden. (wex)