vor 14 Stunden Jörg Büsche Markdorf Vikar Johannes Treffert verabschiedet sich von Markdorf

Mit einer Eucharistiefeier und einer zweieinhalbstündigen Abschiedsfeier hat sich Vikar Johannes Treffert aus Markdorf verabschiedet. Zahlreiche Redner würdigten das Tun das 31-Jährigen in der Seelsorgeeinheit. Und 97 Ministranten, die an der Feier teilnahmen, belegten, dass der Geistliche in der Jugendarbeit Maßstäbe gesetzt hat, wie Pfarrer Hund es formulierte.