Markdorf Vier brisante Themen auf einen Schlag im Markdorfer Gemeinderat

Zur öffentlichen Sondersitzung lädt die Stadtverwaltung wegen des zu erwartenden starken Bürgerinteresses am Mittwoch in die Stadthalle ein. Der Rathaus-Umzug ins Bischofsschloss, die Blaue Zone, der Jugendbericht und das schnelle Internet stehen ab 17 Uhr auf der Agenda. Der SÜDKURIER listet vorab auf, worum es an diesem Abend konkret gehen wird.

Zu einer öffentlichen Sondersitzung in der Stadthalle kommt der Markdorfer Gemeinderat am morgigen Mittwoch, 13. Juni, zusammen. Gleich vier große Themen stehen auf der Agenda, anlässlich derer man im Rathaus von einem entsprechend starken Bürgerinteresse ausgeht. Der Sitzungssaal mit seinen drei eng bestuhlten Zuhörerreihen dürfte für die zu erwartende Resonanz in der Tat zu klein sein. "Königsthema", wenn man so will, wird der nächste Schritt des Vorhabens Rathausumzug ins Bischofsschloss sein. Morgen Abend steht nun die mit Spannung erwartete erste konkretere Kostenberechnung an: Vertreter des Architekturbüros Braunger und Wörtz werden die in den zurückliegenden Monaten erarbeiteten Termine, Kosten und auch die geplante Bauabwicklung vorstellen. Brisanz birgt auch die nun anstehende Einrichtung der Blauen Zone fürs auf zwei Stunden begrenzte Parken in der Innenstadt. Die soll nun Anfang Juli umgesetzt werden. In der Stadthalle wird Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess erläutern, welche Gedanken man sich in der Verwaltung über den Wegfall der rund 170 Dauerparker-Stellplätze gemacht hat, welche privaten Parkbereiche noch in die Blaue Zone einbezogen werden und wie die Beschilderung vorgenommen wird. Beide Berichte, ebenso wie den Bericht zur kommunalen Jugendarbeit zu Beginn der Sitzung, wird der Rat lediglich zur Kenntnis nehmen, Beschlussfassungen dazu stehen nicht an. Das Thema Breitbanderschließung beschließt die Sitzung, die bereits um 17 Uhr und nicht wie gewohnt um 18 Uhr beginnen wird.

Schloss: Waren 11,8 Mio. realistisch? Entwurfsplanung und erste Kostenberechnung sollen für den Rathausumzug ins Bischofsschloss vorgestellt werden. Spannend wird vor allem sein, ob sich die Kostenschätzung der Kommunalentwicklung (KE, Stuttgart) von 11,8 Millionen Euro für Sanierung und Umbau halten lassen wird. Die KE hatte vorsorglich bereits eine Unschärfe von +/- 25 Prozent reklamiert. Die wegen des Denkmalschutzes umfangreichen Untersuchungen sind inzwischen abgeschlossen. Auf ihnen fußen Kostenberechnung und Entwurfsplan. Interessant: Die bislang geplante Baustraße von der B 33 über den Schlossweg wird eventuell gestrichen. Dann müssten vor allem die schweren Baufahrzeuge den Schlosshof über die Marktstraße anfahren. (gup)

Jugend: Was folgt aus der Umfrage? Das Jugendreferat hat im Frühjahr die Markdorfer Jugendlichen nach ihren Bedürfnissen befragt. Zur Überraschung der Jugendreferenten war die Resonanz ungewöhnlich groß. Von 2000 angeschriebenen Zwölf- bis 25-Jährigen haben 780 geantwortet. Die Ergebnisse werden in der Stadthalle präsentiert. Laut Jugendreferent Ralf Waldenmayer liegt der Schwerpunkt auf vier Themen. Neben dem Bedarf an offenen Angeboten, in denen Jugendliche sich zwanglos treffen können, wird es um Möglichkeiten zur Beteiligung gehen. Drittes Thema ist das Angebot im öffentlichen Raum – zusätzliche Treffpunkte also. Schließlich soll die Frage erörtert werden, wie die Jugend zu mehr eigener Initiative bewegt werden kann. (büj)

Internet: Wie geht es nun weiter? Geht es jetzt schneller voran mit dem schnellen Internet? In der Stadthalle wird ein Vertreter der von der Stadt beauftragten Münchner Firma MRK Media AG das Ergebnis der Ausbauplanung fürs so genannte FTTB-Netz, das glasfaserbasierte schnelle Internet, für Markdorf vorstellen. Das Ziel ist ehrgeizig – und teuer: Die Planung sieht eine Glasfaser-Erschließung aller gegenwärtig bebauten und nach den Plänen bebaubaren Grundstücke in Markdorf und den Ortsteilen vor, nicht mehr und nicht weniger. Auf immense 16,4 Millionen Euro sollen sich dem aktuellen Stand zufolge die Kosten belaufen. Die Stadt rechnet jedoch mit einer Landesförderung in Höhe von 70 bis 90 Prozent der Kosten. Der Rat soll die weitere Planung beschließen. (gup)