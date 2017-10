Markdorf Viele Aktionen und Livemusik beim Tag der Wirtschaft

Das bunte Rahmenprogramm beim Tag der Wirtschaft war am Samstag im Gewerbegebiet Negelsee in Markdorf durchaus gelungen. Der Unterhaltungswert war groß, für jede Altersklasse war etwas geboten.

Zwar sah es am Morgen mit den Besuchern noch etwas mau aus, doch mit den ersten Sonnenstrahlen am Nachmittag wuchs das Interesse an den Aktionen, die sich die beteiligten Firmen überlegt hatten und die Straßen füllten sich. Die Kinder tobten sich an Hüpfburg, Riesentrampolin oder bei der Radar-Torschussanlage von SÜDKURIER und SeeWoche aus, an der auch die Erwachsenen ihren Spaß hatten. Dort lag der Torschuss-Rekord bei 103 Stundenkilometern. Spiel, Spaß und Action standen an erster Stelle. „Meine Tochter ist ganz verrückt auf das Kinderkarussell. Ich glaube, wir kaufen auch mal eins", nimmt es Besucherin Miriam Späth mit Humor.

Schabernack mit den Besuchern trieben zwei große Vogelscheuchen, die auf Stelzen unterwegs waren. Die Vogelscheuchen zeigten sich aber auch von ihrer netten Seite und verschenkten Äpfel. Für viel Staunen sorgte die Roboter-AG des Bildungszentrums, die mit ihren Robotern schon erfolgreich bei Weltmeisterschaften angetreten ist. Die Roboter jagten auf einem Spielfeld Bälle im Sekundentakt ins Tor. Oldtimerfreunde bekamen glänzende Augen, als sie die Raritäten der großen Oldtimer-Ausstellungen auf den beiden Firmengeländen von Weber Automotive und Kendrion sahen. Albert Weber ließ es sich nicht nehmen, jeden einzelnen Fahrer persönlich zu begrüßen. Für gute Stimmung sorgten mehrere Musikgruppen.

Kritik am Tag der Wirtschaft gab es von Werner Beck, der einen Gewerbepark in der Robert-Bosch-Straße betreibt und über einige Kommunikationsprobleme im Vorfeld sprach. "Wir haben vier Wochen zuvor eigentlich mehr durch Zufall erfahren, dass wir diese Veranstaltung haben", so Beck. Kurzfristig sei es aber gelungen, ein Programm auf die Beine zu stellen. Eines, das bei allen Besuchern gut ankam.