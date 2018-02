Markdorf Verwirrung um ein Markdorfer Stadtverschönerungskonzept

Eine Anfrage von Freie-Wähler-Chef Dietmar Bitzenhofer um Mittel für die Attraktivierung der Innenstadt löste im Gemeinderat eine Diskussion aus. Vor Jahren soll es bereits ein Konzept zur Verschönerung von Markdorfer Plätzen gegeben haben. Das aber wurde nie öffentlich behandelt oder vorgestellt. Und einige der Ideen aus der Zeit kurz vor dem Bürgermeisterwechsel vor fünf Jahren sind längst wieder in der Versenkung verschwunden

Markdorf – Kurze Anfrage, längere Diskussion: Dass im Haushaltsentwurf 2018 keine Mittel für die Verschönerung des Stadtbildes eingestellt waren, kritisierte FW-Chef Dietmar Bitzenhofer im Gemeinderat. "Warum haben wir keinen Cent für das Stadtbild übrig? Das ist ein Armutszeugnis für Markdorf", monierte Bitzenhofer. Er wie auch andere Stadträte hatten bereits im Januar das Thema Innenstadt-Attraktivierung als einen Wunsch für 2018 auf ihre Agenda genommen. Einen eigenen Posten stellte die Verwaltung dafür allerdings nicht in das Zahlenwerk ein. Mehrfach war in der folgenden Diskussion dann von einem so genannten "Platzkonzept" die Rede, das ungefähr um das letzte oder vorletzte Amtsjahr von Ex-Bürgermeister Bernd Gerber, also 2012/2013, entwickelt wurde und dessen erster Schritt die Gestaltung des Platzes zwischen Proma und Volksbank gewesen sei. Bürgermeister Georg Riedmann verwies darauf, dass dies vor seinem Amtsantritt gewesen sei, erinnerte sich aber an solch ein Platzkonzept, das neben dem Proma-Platz auch den Latscheplatz und den Marktplatz umfasst hätte. Mutmaßlich, so Riedmann, sei das Konzept nicht weiter verfolgt worden, nachdem die öffentlichen Reaktionen auf den Platz so negativ ausgefallen seien: "Ich glaube, da waren alle so erschrocken über die Reaktionen, dass man das Konzept dann schnell wieder in der Schublade verschwinden ließ." Dem widersprach UWG-Rätin Christiane Oßwald vehement. Der einzige Grund, weshalb die Ideen zur Plätze-Attraktivierung nicht weiterverfolgt wurden, sei der Wechsel an der Rathausspitze gewesen, sagte sie.

Hinweise auf ein konkretes Planwerk gibt es im Archiv dieser Zeitung nicht. Auch Bitzenhofer weiß nichts von einem konkreten Plan. Er vermutet, dass es sich bei dem Platzkonzept um die Ideen der so genannten "Stark"-Gruppe um den von der Stadt beauftragten Professor Alexander Doderer gehandelt haben könnte, die die Grundlage für das heutige Standortmarketing "Markdorf Marketing" gebildet hatten. Ende 2012 gab es jedenfalls ein Konzept für eine "Innenstadtmöblierung". Diese Ideen kamen auch in den "Stark"-Ergebnissen vor. Das Überlinger Büro 365 Grad hatte im Dezember 2012 dem Rat Sitzgelegenheiten präsentiert, die für den Proma-Platz, die Ochsenlücke und potenzielle andere Standorte gedacht gewesen waren. Ziel, so hieß es, sei, die Stadt aufzuwerten und die Aufenthaltsqualität zu steigern. Aufgereiht waren die Elemente am Hexenturm. Bänke, Betonformteile, Drehstühle und Beleuchtungen in verschiedenen Formen und Farben wurden gezeigt. Der Gemeinderat hatte kurz zuvor bereits eine Exkursion nach Innsbruck unternommen, um sich dort einen Platz anzusehen, erinnert sich Bitzenhofer. Bei der Präsentation Ende 2012 wurde auch entschieden, den Platz zwischen Proma und Volksbank in "eine Insel mit verschiedenfarbigen Sitzauflagen auf Betonformteilen" umzugestalten. Alle anderen Ideen und Standorte waren danach allerdings wieder in der Versenkung verschwunden. Das Platzkonzept selbst habe es aber definitiv gegeben, betonte Riedmann am Mittwochabend gegenüber dem SÜDKURIER. Dass darüber bis heute nichts bekannt geworden sei, liege daran, dass es stets nur nichtöffentlich behandelt wurde.

Ein ominöses Thema

