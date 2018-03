Markdorf Vernissage in der Stadtgalerie: Bilder konfrontieren mit Verdrängtem

Der Markdorfer Kunstverein hat am Freitag seine zweite Ausstellung in diesem Jahr eröffnet. Zustande gekommen ist sie in Zusammenarbeit mit der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde. Gezeigt werden Arbeiten des bei Leutkirch lebenden Malers Manfred Scharpf, der seine Werke in der Stadtgalerie unter dem Titel "Blind Date" zusammenfasst.

Für Bürgermeister Georg Riedmann gehört es zu den Selbstverständlichkeiten, "dass man vollkommen unvoreingenommen an die neue Kunst herantreten sollte". Da gelte es, ebenso offen zu reagieren wie beim Anhören von Werken der neuen Musik. Nur so – ohne Vorurteile und Voreingenommenheiten – habe der Betrachter die Chance, "Neuland, ja neue Kontinente für sich zu entdecken". Ausdrücklich bedankte sich Riedmann beim Kunstverein, der durch seine engagierte Ausstellungstätigkeit solche Entdeckungsfahrten, solche Expeditionen ins Ungewisse möglich mache. Und dies nicht allein den Markdorfer Bürgern, sondern den Besuchern aus der gesamten Region. Wovon, so Bürgermeister Riedmann, die gesamte Stadt wunderbar profitiere.

Was es in der aktuellen Ausstellung zu entdecken gibt, das erläuterte Babette Caesar, Kunsthistorikerin aus Wangen: Groteskes, Verstörendes, Tabus-Verletzendes, allerlei Bizarrerien aus Erotik, Alltagskultur, aber auch aus der Politik. In der Tradition von George Grosz und Otto Dix seziere Scharpf mit analytischem Blick die offensichtlichen Verwerfungen unserer zeitgenössischen Lebenswelt. Er zerre den längst brüchig gewordenen Schleier von Habsucht, Wollust, Hofart, von Perversionen, für die der christliche Sünden-Katalog noch keine Namen hatte. Und Manfred Scharpf banne diese seine Eindrücke mit den Mitteln der alten Maler auf Leinwand. Der ausgebildete Kirchenmaler gestaltet in plastischster Körperlichkeit, bindet gleichzeitig aber seine Figuren – gleich, ob nackt oder in obszön teure Luxus-Garne gewandet – in den Kontext kultureller Tradition. Als pictor doctus, als ein gelehrter Maler von beeindruckender Belesenheit bedient er sich bei den Klassikern: bei Goethe und Hölderlin, wie bei Freud. In der Welt der antiken Mythen kennt er sich ebenso gut aus, wie in der Kirchengeschichte. Heiligenbild trifft auf dionysischen Taumel, karnevalesker Konsumrausch auf Altarblatt-Szenarien, Altarraum auf Darkroom.

All das genieße den päpstlichen Segen, ausgesprochen von einem Kirchenoberhaupt, dem nichts Menschliches fremd zu sein scheint. Und Pfarrer Ulrich Hund betonte während der Vernissage, dass die Scharpfschen Bilder helfen, das Verdrängte, das Fremde zu entdecken. "Groteskes finden wir schließlich auch in uns selber", so der Geistliche. Bernhard Oßwald, Vorsitzender des Kunstvereins, verwies auf die ikonographische Tradition, an der sich Scharpf abarbeitet – auf dessen Rückgriff auf eine reiche Kulturgeschichte.

Insofern freilich wäre dem Bürgermeister also doch noch zu widersprechen. Denn ohne Vorprägungen, Sehgewohnheiten und Erfahrungen aus der Kunstgeschichte und ihren Darstellungstraditionen – mögen die auch gar nicht immer bewusst sein – tritt niemand vor ein Kunstwerk. Doch machen die irritierenden Werke Scharpfs eben diesen Effekt offensichtlich. Sie regen zur Reflexion an. Auf die man sich freilich einlassen – können – muss, um die eigenen Vorurteile und Voreingenommenheiten abzubauen.