Markdorf Verkehrsunfall: Mit Auto gegen Rettungswagen geprallt

Ein Autofahrer hat einen Verkehrsunfall mit rund 20 000 Euro Gesamtsachschaden verursacht. Laut Polizeibericht hat der Unfallverursacher in Markdorf im zweispurigen Kreisverkehr einen Rettungswagen übersehen.

Der Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 11.45 Uhr im zweispurigen Kreisverkehr der Zeppelin- und Rudolf-Diesel-Straße ereignet. Beim Einfahren in den Kreisverkehr habe ein Mazda-Fahrer einen Rettungswagen übersehen, der gerade zu einem Einsatz unterwegs war. Durch den Zusammenstoß hat der Mazda-Fahrer leichte Verletzungen erlitten. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von etwa 10 000 Euro. Der Rettungswagen sowie der Mazda waren nicht mehr fahrbereit.