Markdorf-Ittendorf Verkehr bleibt in Ittendorf großes Thema

Ittendorfs Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller blickt im SÜDKURIER-Gespräch auf ein ruhiges Jahr zurück. Lediglich die Diskussion um die Abschaffung der unechten Teilortswahl hatte zum Ende des Jahres noch für Aufregung gesorgt.

Markdorf-Ittendorf – Wenn Ittendorfs Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller auf das Jahr 2017 zurückblickt, dann spricht er von einem "ruhigen Jahr" für den Markdorfer Stadtteil mit seinen rund 700 Einwohnern. Lediglich die Diskussion um die Abschaffung der unechten Teilortswahl habe zum Ende des Jahres noch für Aufregung gesorgt. "Dadurch ist in Ittendorf unnötigerweise Misstrauen gegen die Kernstadt geschürt worden", so Bernhard Grafmüller. Ittendorf zeichne sich durch eine eigenständige Gemeinschaft aus und möchte auch als solche wahrgenommen werden, erklärt Grafmüller. "Alle mit denen ich im Ort gesprochen habe, haben sich gegen die Abschaffung ausgesprochen", so Grafmüller, der froh ist, dass sich auch der Gemeinderat so entschieden hat und das Thema damit erstmal vom Tisch ist.

Weiter auf dem Tisch liegen dagegen die größeren Themen wie Verkehrsplanung und die geplante Bebauung des ehemaligen Algemarin-Geländes. Bei Letzterem herrscht Stillstand. "Es liegt derzeit noch kein Bebauungsplan vor, aber es hat zwischen Bauherrn und Stadt weiter Verhandlungen gegeben", berichtet Grafmüller. Ein erster Vorentwurf der Bauplanung war im vergangenen Jahr im Ortschaftsrat vorgestellt worden. Damals waren vier Dreifamilienhäuser und ein Sechsfamilienhaus geplant gewesen. "Ich denke, dass es bei der Größe und Dichte bleiben wird. Aber Details können sich noch ändern." Ansonsten rechnet Grafmüller in 2018 mit keinen größeren Baumaßnahmen, außer eventuell an einem Haus in der Kippenhauserstraße, an dem nach dem Tod der Besitzerin bereits Investoren interessiert sind. Auf der einen Seite müsste Ittendorf laut Grafmüller den dörflichen Charakter beibehalten, auf der anderen Seite wachse die Nachfrage nach Bauplätzen.

"Sobald wir Bauplätze ausweisen, dauert es kein halbes Jahr und alle sind vergeben", so Grafmüller. In Ittendorf sind mit dem Gebieten "Azenberg" und "In der Breite" zwei mögliche Bereiche im Flächennutzungsplan ausgewiesen. Dort werde laut Ortsvorsteher in diesem Jahr nichts passieren, dies sei eine langfristige Option.

Langfristig ist auch das Stichwort beim Thema Verkehr. Bei der Verkehrsmediation Kluftern ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass es keine Ortsumfahrung Kluftern geben wird. Anstelle des Neubaus einer Umgehungsstraße soll die Bundesstraße 31 zwischen Immenstaad und Meersburg rasch und leistungsfähig ausgebaut werden. "Irgendwie muss man einen Kompromiss finden", so Grafmüller, aber keinen, der zulasten Ittendorf geht. Und dies sei beim Planungsfall 7.5 der Fall. "Ich denke, dass es in diesem Jahr erste Vorentscheidungen geben wird und in den nächsten vier Jahren die Trasse der Straße festgelegt sein wird", sagt der Ortsvorsteher. Wann diese aber letztlich befahrbar sein wird – da möchte der 62-Jährige keine Prognose wagen. "Die sinnvollste Lösung ist für mich nach wie vor die berühmte Tunnel-Lösung, aber die ist natürlich am aufwendigsten und teuersten und somit kaum realisierbar."

Seit September 2016 ist Bernhard Grafmüller nun Ortsvorsteher und ihm macht das Amt viel Spaß und Freude. "Ich würde mir gerne noch mehr Zeit für die Aufgabe wünschen", sagt der Ingenieur, der bei Airbus in Immenstaad arbeitet. Er kann sich gut vorstellen, 2019 bei den nächsten Kommunalwahlen wieder zu kandieren. Für 2018 hat er sich fest zum Ziel gesetzt, dass der Planungsfall 7.5. abgewendet wird. "Das ist persönlich mein Hauptanliegen bei der neuen Straßenplanung." Des Weiteren würde er gerne Tempo 30 auf die Nebenstraßen ausweiten. Es sei laut Grafmüller doch sehr widersprüchlich, dass auf der Bundesstraße langsamer gefahren werden muss als auf den kleineren Straßen wie beispielsweise der Kippenhauserstraße.

Auch habe er immer noch fest vor, eine Fußgänger-Querungshilfe beim Kindergarten gegenüber dem Landratsamt durchzusetzen, am liebsten einen Zebrastreifen. In Sachen Dorfplatz gab es bislang keine Einigung für das Gelände unterhalb des Bürgerhauses. "Das möchte ich noch mal gerne angehen", so Grafmüller. Große Investitionen seien in Ittendorf nicht geplant. Am Bürgerhaus müssten einige Maßnahmen vorgenommen werden, dies habe allerdings derzeit keine hohe Dringlichkeit.

Gefreut hat Bernhard Grafmüller die Entwicklung beim Gasthaus Adler. Dieses habe sich nach der Neueröffnung gut im Dorf etabliert und werde von den Bürgern als gesellschaftlicher Treffpunkt angenommen.

Zur Person

Bernhard Grafmüller,62 Jahre, geboren in Essen, hat in Bochum Mathematik studiert und in Elektrotechnik promoviert. 1986 kam er in die Bodenseeregion, er arbeitet bei Airbus Defence & Space in Immenstaad. 1990 zog er nach Ittendorf. Er ist verheiratet mit Eva Grafmüller, das Paar hat drei erwachsene Kinder. Seit 2009 sitzt der 62-Jährige für die Umweltgruppe im Ortschaftsrat und war seit 2014 stellvertretender Ortsvorsteher. Seit September 2016 ist er Ortsvorsteher von Ittendorf. In seiner Freizeit ist Bernhard Grafmüller bei den Musikfreunden Markdorf und dem gemischten Chor Ittendorf aktiv. (shn)