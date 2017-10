Markdorf Verkehr bewegt die Ittendorfer

Bei der Einwohnerversammlung in Ittendorf wurden anstehende Projekte der Stadt vorgestellt. Rund 50 Bürger waren ins Bürgerhaus gekommen, um sich von Bürgermeister Georg Riedmann informieren zu lassen.

Ein Rundumschlag sollte es werden bei der Einwohnerversammlung in Ittendorf: „Wir wollen all das präsentieren, was an Projekten auf unserem Tisch liegt“, sprach Bürgermeister Georg Riedmann, der gemeinsam mit Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller zu diesem Abend geladen hatte, vor rund 50 Bürgern im Bürgerhaus. Vorgestellt wurden abgeschlossene, aber auch anstehende Bauprojekte und Investitionen in Bildung, Erziehung sowie Infrastruktur. Zentrales Thema des Abends war jedoch ein altes: Die Umfahrung B 31-neu zwischen Meersburg-West und Immenstaad, bereits seit rund 20 Jahren im Gespräch, erregt weiterhin die Gemüter der anwesenden Ittendorfer.

Einer von ihnen: Mario Welsch, Mitglied der Interessengemeinschaft Verkehrsneuplanung. Er lehnt Planungsfall 7.5 W2, den Neubau einer Umfahrung, ab: „Der Flächenverbrauch durch diese Trassenführung ist viel zu groß und erhöht außerdem enorm das Verkehrsaufkommen im Ort", argumentiert er. Tatsächlich würde diese vierspurige Variante, gesetzt dem Fall, dass Autofahrer aus Salem und Bermatingen den geplanten Knotenpunkt südwestlich Ittendorfs ansteuern, für den Ortsteil eine Verkehrszunahme von rund 3000 Fahrzeugen pro Tag bedeuten. Deshalb pocht Mario Welsch auf einen dreispurigen Ausbau der B 31.

Auch bei Bürgermeister Riedmann stößt die diskutierte Variante auf Ablehnung. Er stellt an diesem Abend klar: "Markdorf wird sich nie einverstanden erklären mit dem Planungsfall 7.5 W2", spricht sich jedoch gleichzeitig gegen die zunehmende Verhärtung der Fronten aus: "Es gibt keinen Konsens für diese eine Variante". Es müsse also ein Mittelweg gesucht werden. "Jede Lösung", so ergänzt er, "wird den Menschen etwas abverlangen – auch eine Nulllösung." Auf die Frage nach möglichen Alternativen reagierte Riedmann verhalten: "Es gilt, bis zum Herbst 2018 abzuwarten, bis die nötigen wissenschaftlichen Untersuchungen abgeschlossen und klare Fakten geschaffen sind". Je weiter die Trasse aber im Süden verlaufe, desto besser.

Doch nicht nur der Verkehr beschäftigt Markdorf. Die Liste der Projekte, die die Stadt in den kommenden Monaten und Jahren angehen wird, ist lang. Sie reicht vom Ausbau des Kindergartens St. Elisabeth und einem Neubau eines Kindergartens in Markdorf Süd über den Umzug der Verwaltung ins Bischofsschloss bis hin zur Sanierung und Erweiterung der Jakob-Gretser-Schule sowie der Grundschule Leimbach. Hinzu kommt die Überarbeitung des Mobilitätskonzepts, das Neuerungen in den Bereichen Radverkehr, Verkehrs- und Parkoptimierung und Barrierefreiheit beinhaltet. Projekte, die ein Investitionsvolumen von rund 70 Millionen Euro in den kommenden acht Jahren vorsehen. Abzüglich der Einnahmen und Zuschüsse bleibe so ein Restposten von voraussichtlich 50 Millionen Euro, den die Stadt übernehmen müsse, erklärte Bürgermeister Riedmann den Einwohnern Ittendorfs.

Mario Welsch befürwortet diese Form der Bürgerbeteiligung, wie sie an diesem Abend im Bürgerhaus stattfindet; die einerseits informiert und andererseits Transparenz schafft: „Man gewinnt Einblick in den Planungsprozess, man kann Fragen stellen und, das ist besonders wichtig, zudem auch noch nachhaken“.