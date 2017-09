Markdorf Verkaufsoffener Sonntag: Markdorfer Händler sind zufrieden

Die Händler aus Markdorf ziehen eine positive Bilanz des verkaufsoffenen Sonntags. Auch viele Schweizer kamen zum Bummeln vorbei.

Eine zufriedene Bilanz des verkaufsoffenen Sonntags zum Mittelaltermarkt am Wochenende ziehen die Markdorfer Einzelhändler. Die Händler in der Hauptstraße, so Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing, hätten ihr gegenüber durchweg die Rückmeldung gegeben, dass es eine positive Entscheidung gewesen sei, parallel zum Fest die Geschäfte öffnen zu lassen. In der Marktstraße hatten nicht alle Händler geöffnet, wegen der Buden und Stände, die teils vor den Eingängen platziert waren. "Die Händler haben mir mitgeteilt, dass sie auch zahlreiche Beratungsgespräche mit Kunden von außerhalb geführt hätten, die nun in den nächsten Tagen und Wochen wiederkommen möchten", so Fieber im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Trotz des schönen Wetters, so Fieber, hätten auch die Händler im Einkaufszentrum Proma gute Umsätze vermeldet. Auffallend sei gewesen, dass auch viele Ausflugsgäste aus der Schweiz in der Stadt gewesen wären. Auch sie hätten ihren Teil zu den guten Umsätzen beigetragen. Für ihre Rückmeldungen, so Fieber, habe sie nicht nur die Einzelhändler befragt, sondern sich auch bei den Filialisten wie NKD, depot oder Ernstings Family umgehört.

Das schöne Wetter und eine starke Kundenfrequenz in den Geschäften hatten schon um die Mittagszeit am Sonntag bei den Einzelhändlern für zufriedene Gesichter gesorgt. "Die Menschen haben gute Laune, und wir hatten heute bereits viele Kunden und der Umsatz ist auch super", freute sich am frühen Nachmittag Helmut Schweizer von "des & sell" in der Marktstraße. Ähnlich äußerte man sich auch einige Meter weiter in der Hauptstraße. "Wir hatten heute den ganzen Tag einen durchgehenden Kundenzulauf", zeigte sich Optikermeister Ulrich Gölzer sehr zufrieden. Wer im Einkaufszentrum Proma bummelte, traf dort auch auf viele Menschen, die in netter Atmosphäre shoppten. "Mein Team und ich sind in meinen Geschäften vollends eingespannt, unsere Kunden überrennen uns förmlich", freute sich Alexander Kauderer, stellvertretender Vorsitzender von Markdorf Marketing und Inhaber mehrerer Geschäfte im Proma, sichtlich über diesen positiven Stress.

Auf den Straßen wiederum war am Sonntag bei dichtem Gedränge zeitweise kaum ein Durchkommen mehr. Viele Einzelhändler freuten sich im Gespräch mit dieser Zeitung auch über die Besuche von Stammkunden, die nicht nur zum Einkaufen kamen, sondern auch die Möglichkeit nutzten, um kurz zum Plaudern oder auf ein Gläschen Sekt vorbeizuschauen. Neben dem Mittelaltermarkt sorgten attraktive Rabatte sowie viele Aktionen der Händler, etwa mit kulinarischen Ständen, für ein besonderes Einkaufserlebnis. "Ich komme immer gerne nach Markdorf zum Einkaufen, weil es hier viele inhabergeführte Geschäfte gibt und das Städtle einen besonderen Charme und Einkaufsflair hat", berichtete etwa Sokol Hyseni aus Meckenbeuren.

Der dritte offene Sonntag

Regulär gibt es in diesem Jahr drei verkaufsoffene Sonntage. Der dritte ist auf das Elisabethenmarkt-Wochenende im November terminiert. Doch außerhalb der Reihe durften die Händler zum dritten Mal bereits am Wochenende öffnen, ermöglicht durch eine Allgemeinverfügung der Stadtverwaltung anlässlich des Festwochenendes.