Markdorf Vereint im Einsatz für den Kammmolch

Rotary-Club und BUND Markdorf arbeiten gemeinsam im Ried. Die Naturschützer bauen ein Biotop für den Schwanzlurch.

Markdorf – Im vergangenen Juli war es das indische Springkraut, eine standortfremde Pflanze, das Markdorfer Mitglieder des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) gemeinsam mit Mitgliedern des örtlichen Rotary-Clubs im Wald an der Kreisstraße 7744 bei Raderach entfernten. Am vergangenen Samstagvormittag kämpfte man wiederum gemeinsam – nicht gegen Neophythen, sondern gegen Gestrüpp an. Dies mit dem Ziel, einen geeigneten Lebensraum für den in diesem Areal anzutreffenden Kammmolch zu schaffen.

An einigen Stellen sinken die Schuhe tief in den Morast ein. Der Boden ist nass. Und es regnet. Eigentlich eine gute Voraussetzung, um einen Kammmolch zu sehen. Denn obgleich dieser Vertreter der Schwanzlurche nachtaktiv ist, zieht es ihn bei Regen ab und zu doch auch tagsüber aus seinen Laubverstecken. Ob ihn heute das Gekreisch der Motorsägen davon abhalten würde – oder das rege Treiben der Rotarier und BUND-Aktiven im Waldstück bei Raderach? Womöglich bei höheren Temperaturen – doch an diesem Dezembervormittag ist es sicherlich die Kälte. Denn die Kammmolche dämmern längst in tiefer Winterstarre, sodass sie kaum mitbekommen dürften, was sich 50 Meter weit von ihren Laichablage-Teichen tut.

Gemeinsam mit Rotariern aus Markdorf befreien Mitglieder des Markdorfer BUND das Areal um die Fundamente ehemaliger Hütten. Angelegt worden waren sie von der französischen Armee. Hier lagerte der Treibstoff für jene Panzerwagen, die nach dem Kriege durch den Raderacher Wald furchten. Dächer und Wände sind keine mehr zu sehen. Und die Fundamente sehen aus wie rechtwinklige Teiche, weil sich das Regenwasser darin gesammelt hat. "Das ideale Laichgebiet für Kammmolche", erklärt Franz Beer vom BUND. Der studierte Biologe hofft, dass die Weibchen auch hier ihren Laich ablegen werden, sobald die Voraussetzungen dafür geschaffen sind. Sobald Gestrüpp und Dickicht beseitigt sind und die Sonnenstrahlen wieder bis zum Boden dringen. Sobald die künstlichen Teichbecken aus Beton leergeräumt sind von moderndem Gehölz, damit sich dort auch wieder Sauerstoff bilden kann. Aus lebensfeindlicher Umgebung würden dann Biotope. Quasi natürliche Lebensräume für den hier zu findenden äußerst seltenen Kammmolch, der an dieser Stelle schon anzutreffen war, für den dann aber neue Teiche angelegt worden sind, weil man zu Beginn der 90er Jahre hier eine Müllhalde vorgesehen hat, die sich dank moderner Verbrennungstechnik dann aber vermeiden ließ.

Der Kammmolch

Zu sehen sind die Tiere allenfalls im Frühjahr, wenn die Kammmolche in Tümpeln und Teichen laichen. Die übrige Zeit verbringen diese bis zu 20 Zentimeter langen Amphibien aus der Ordnung Schwanzlurche im Verborgenen. Sie verstecken sich im Laub. Für den Winter suchen sie sich Erdlöcher.

Der sich über den gesamten Rücken und Schwanz erstreckende Kamm, Bestandteil des männlichen "Hochzeitskleides", ist beim Großen Teichmolch gezackt. Sein Bauch leuchtet im Frühjahr orangerot. Überdies zeigen die Männchen in dieser Zeit blauweiße Sprenkel an ihren Flanken. Im Winter fällt das wechselwarme Tier in die Winterstarre.