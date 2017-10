17.10.2017 19:20 Jan Manuel Heß Markdorf Vereinshelden: Das Bodensee-Spinning-Team Bodensee hofft auf Unterstützung

Er ist sportlich wie karitativ eines der Großereignisse in Markdorf, der Spinning-Marathon. Bereits seit acht Jahren wird in der Mehrzweckhalle in Leimbach für den guten Zweck geschwitzt und gestrampelt. Begonnen haben damals Gunter Göpfert und Monika Muehlberger mit der Idee, für Kinder Spenden zu sammeln. Das kam an, denn jedes Jahr nahm die Teilnehmerzahl zu. Nun werben die Organisatoren bei der SÜDKURIER-Aktion Vereinshelden für ihre gute Sache.