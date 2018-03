Markdorf Verein Mehrgenerationenhaus will Angebotspalette vergrößern

Der Wandel der Gesellschaft beschäftigt den Verein Mehrgenerationenhaus. Es wird immer mehr hilfsbedürftige Menschen im Alter geben, darauf will der Verein mit generationsübergreifenden Angeboten reagieren.

Der Verein Mehrgenerationenhaus, ursprünglich als reiner Förderverein gedacht, kann auf sein zehnjähriges Bestehen zurückblicken. Daran erinnerte dessen Vorsitzender, Rudolf Glöggler, bei der Hauptversammlung am Mittwochabend. Ins sogenannte Wohnzimmer des Markdorfer Mehrgenerationenhauses (MGH) waren neben dem vielköpfigen Vorstand vor allem jene Aktiven gekommen, die die diversen Angebote des Vereins leiten.

Einen Blick in die Zukunft wagte Waltraud Zeller-Fleck. Sie leitet das Mehrgenerationenhaus zusammen mit Renate Hold. Bis ins Jahr 2021 bestehe noch eine gewisse Planungssicherheit, so Zeller-Fleck. Ihre Hoffnung auf eine Verstetigung wurde allerdings getrübt von Beirätin Irmgard Teske. Die Professorin für "Soziale Arbeit" hat bei ihrem letzten Berlin-Besuch erfahren, dass es "an den notwendigen Voraussetzungen für eine Verstetigung der Mittel fehlt" – denn dazu müssten sich sämtliche Bundesländer zu einer gemeinsamen Ko-Finanzierung bereiterklären. Danach sehe es derzeit jedoch nicht aus, erklärte die Hochschullehrerin. Immerhin verspreche das Anfang vergangenen Jahres aufgelegte neue Bundesprogramm "neuen Schwung". Es löst das alte Aktionsprogramm "Mehrgenerationenhäuser II" ab. Es heißt nun "Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus". Und es verlagert die inhaltlichen Schwerpunkte: Die Mehrgenerationenhäuser sollen stärker als bisher den demografischen Wandel berücksichtigen.

Renate Hold und Waltraud Zeller-Fleck sehen das Markdorfer Mehrgenerationenhaus in dieser Hinsicht längst auf einem guten Weg. Es bestünden in der Spitalstraße 3 sowohl Angebote für eine generationsübergreifende Freizeitgestaltung, wie auch Hilfestellungen beziehungsweise Wegweisungen gegeben werden, damit Pflege in der Familie und Beruf sich besser vereinbaren lassen. Waltraud Zeller-Fleck deutete an, dass man hier an neuen Angeboten arbeite. "Wir leben Zukunft vor", laute denn auch das neue Motto, mit dem sich das Mehrgenerationenhaus Markdorf in der Pflicht sieht, auf den demografischen Wandel zu reagieren.

Eine Reaktion auf eine zunehmende Altersarmut ist der sogenannte "Altersgroschen", den das Mehrgenerationenhaus für Senioren eingerichtet hat. Ein Spendenkonto, aus dem Bedürftige unterstützt werden können, wenn die Rente nicht ausreicht. Das Problem Altersarmut sprach auch Ursula Jürgensmeyer von der Markdorfer Zukunftswerkstatt an. "In der Tafel wollen wir auf Senioren zugehen, die unsere Hilfe bräuchten", was vielfach aus Scham abgelehnt werde. Die Runde diskutierte die Möglichkeit, dass bedürftige Senioren einen eigenen Termin für den Lebensmittelempfang bekommen könnten.

Reine und rasch abgewickelte Formalie waren die Wahlen: Hugo Brecht löst Manuela Bürger als neuer Kassier ab. Doris Kiefer bleibt Vizevorsitzende und Marco Fandel, der Leiter des Möbelkreisels, wird neuer Beisitzer. Als Beirat wurde IT-Fachmann Dietrich Brandt berufen.

Der Verein