Markdorf Verein Klangwelt lädt zum Schubert-Konzert in den Rittersaal

Manuel Kundiger und Stéphane Bölingen führen bei diesem Liederabend "Die schöne Müllerin" auf

Franz Schuberts Liederzyklus "Die schöne Müllerin" wird am kommenden Sonntag, 25. Februar, im Rittersaal des Bischofsschlosses aufgeführt. Der Verein "Klangwelt Rittersaal" hat für dieses Konzert Manuel Kundinger, Bariton, und Stéphane Bölingen, Klavier, eingeladen.

Lied und Liedbegleitung – dass beide miteinander harmonieren, darauf kommt es bei einem Liederabend an. Insbesondere wenn eine Komposition wie "Die schöne Müllerin" von Franz Schubert auf dem Programm steht, dieses Beispiel frühromantischer "Seelenmusik". Der Bariton-Sänger Manuel Kundinger wird den Zyklus am Sonntag im Rittersaal im Bischofsschloss singen. Und Stéphane Bölingen wird ihn dabei am Klavier begleiten. Wobei das Verb "begleiten" jenen Vorgang wohl nur unzureichend beschreiben dürfte, der sich einstellen muss, wenn Sänger und Pianisten sich an Schubert-Lieder wagen. Denn bei dessen Kompositionen verbinden sich Stimm- und Instrumenten-Klang zu einem ganz eigenem Gewebe mit ganz eigener Atmosphäre, eigener Tonlage, eigener Stimmung. Einer Stimmung freilich, die nach und nach – im Verlauf des Zyklus – nur immer beklemmender wird, sich schier der Düsternis von Schuberts "Winterreise" annähert.

Das Publikum im Rittersaal darf sich sicher sein: Manuel Kundinger, versierter Sänger etlicher Opernrollen, auch in Markdorf schon in großen Oratorien zu hören, hat sich längst als nuancen-starker Lied-Sänger bewährt. Stéphane Bölingen hat sich neben der Solo-Literatur und der Kammermusik besonders auf die Liedbegleitung kapriziert. Beide haben sich kein geringeres Ziel gesetzt, als das Publikum für das romantische Kunstlied zu gewinnen. In einer Phase, in der sich einerseits die Komponisten wieder vermehrt mit dem Lied befassen, gleichzeitig der "Liederabend" um Zuspruch ringen muss, bieten Kundinger und Bölingen Orientierungshilfen.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 25. Februar um 18 Uhr im Rittersaal des Bischofsschlosses. Im Anschluss an das Konzert gibt es ein Gespräch über Komposition und Vortrag. Der Eintritt kostet 13 Euro, ermäßigt 10 Euro.