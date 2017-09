Markdorf Vanessa Schnartendorff: "Es ist schön, dem Tier zu helfen"

Auf einen Kaffee... mit Vanessa Schnartendorff. Die Markdorferin möchte sich als Tierphysiotherapeutin selbstständig machen.

Frau Schnartendorff, Sie arbeiten als Physiotherapeutin in einer Physio-Praxis in Markdorf. Wie kommt man auf die Idee von menschlichen Patienten auf tierische zu wechseln?

Eigentlich muss man das anders herum sehen. Ich wollte immer mit Tieren arbeiten und wollte ursprünglich Pferdewirtin werden. Die Ausbildung habe ich dann nach einem halben Jahr abgebrochen, weil ich festgestellt habe, dass das nichts für mich ist. Dann stellte sich mir die Frage: Was kann ich sonst machen? Irgendjemand hat mir erzählt, dass ich Pferdeosteopathie machen könnte. Die Voraussetzung dafür ist allerdings ein veterinärmedizinisches Studium oder eine abgeschlossene Ausbildung als Human-Physiotherapeut. Vor 13 Jahren habe ich dann die Ausbildung zur Physiotherapeutin begonnen.

Wie lange dauert denn die Ausbildung zur Tierphysiotherapeutin oder Pferdeosteopathin?

Von 2010 bis 2012 habe ich die Ausbildung zur Pferdeosteopathin gemacht. Das lief neben dem Beruf. Dafür war ich immer ein Wochenende im Monat auf Fortbildung. Seit 2016 mache ich jetzt die Ausbildung zur Tierphysiotherapeutin mit Akupunktur. Ich wollte aber nicht immer für ein Wochenende wegfahren müssen und absolviere die Ausbildung jetzt in einer Art Fernstudium. Ich fahre zu den Kursen, lerne aber zu Hause.

Ist es nicht anstrengend, so eine Ausbildung neben dem Beruf zu machen?

Ja, auf jeden Fall. Mir reicht es auch langsam. Ich muss jetzt auf die Prüfungen lernen. Danach kann ich mich ohne Lerndruck auf einzelne Themen wie zum Beispiel Kreuzbandrisse und anderes konzentrieren und spezifisch lernen. Denn man ist nie mit lernen fertig!

Haben Sie selbst Tiere?

Ja, meine Hündin Mimi habe ich seit Oktober 2012. Und 2014 kam zusammen mit meiner Frau noch ihre Hündin Shiva dazu. Ich wollte immer Hunde und habe nie einen bekommen. Als Kind habe ich auf Bauernhöfen immer die Nähe zu Hunden genossen. Heute möchte ich meine Hunde nicht mehr missen. Es sind die besten Partner. Sie sind ehrlich und machen Spaß. Ich habe durch meinen Hund das Reiten aufgegeben, weil es zeitlich nicht mehr ging und das eigene Tier Priorität hat. Ich habe einen Hund, der sehr jagdtriebig ist, was ich eigentlich nie haben wollte und habe mich natürlich prompt in so einen verliebt.

Woher kommt Ihre Liebe zu Hunden?

Gute Frage. Ich war schon immer verrückt nach Hunden. Meine Großmutter hatte Dackel und früher bin ich gerne mit Hunden Gassi gegangen. Das war schon immer so.

Ein Mensch kann Ihnen sagen, ob es ihm besser geht. Das kann ein Tier weniger. Wie erkennen Sie denn, ob Ihre Behandlung anschlägt?

Es zeigt es dir. Wenn ein Pferd lahmt, siehst du schon, wo etwas sein könnte und durch tasten kommt man dem Problem auf die Spur. Die Tiere halten meistens still. Pferde lassen die Ohren und die Lippe hängen und entspannen total. Im Prinzip funktioniert die Behandlung wie beim Menschen auch. Wir schauen uns erst das Gesamte an und tasten dann Muskeln und Gelenke ab. Ein Tierarzt kann beispielsweise nach einer Operation Physiotherapie empfehlen, damit der Heilungsprozess beschleunigt wird. Verschrieben, wie bei Menschen, wird das allerdings nicht.

Es macht bestimmt Spaß zu sehen, wie es dem Tier nach und nach besser geht.

Es ist schön, dem Tier helfen zu können und es genießt es auch total. Manchmal sind die Besitzer etwas schwierig. Viele Probleme sind vom Menschen gemacht. Durch die Blume muss man diese Probleme ansprechen, denn auch der Besitzer muss in solchen Fällen sein Verhalten ändern. Wenn es gar nicht geht, muss man auch einen klaren Schlussstrich ziehen und die Behandlung abbrechen. Solche Fälle gibt es auch manchmal. Mit Tieren zu arbeiten ist nicht einfacher, als mit Menschen, denn du hast es mit dem Tier und dem Besitzer zu tun, auf die du eingehen musst.

Welche Eigenschaften sind für Ihren Beruf als Tierphysiotherapeutin oder Pferdeosteopathin unablässig?

Geduld. Ungeduld bringt einen besonders bei Tieren nicht weiter. Man braucht auch ein gutes Einfühlungsvermögen für Tier und Mensch. Freundlichkeit ist ein großes Thema. Freude am Beruf ist natürlich besonders wichtig. Man sollte sich auch eingestehen können, wenn man etwas mal nicht weiß oder kann, um die Patienten dann weiter verweisen zu können. Wenn du mit Tieren arbeitest, darfst du nicht etepetete sein, denn man wird auch mal dreckig. Und man muss damit leben, dass man auch mal gezwickt oder getreten wird. Gerade bei Hunden, die massive Schmerzen haben, ist es sicherer, einen Maulkorb zu verwenden.

Sie wollen sich Schritt für Schritt selbstständig machen. Das birgt mit Sicherheit ein paar Risiken. Warum wollen Sie dennoch diesen Schritt gehen?

In diesem Beruf kannst du nicht angestellt werden, außer du arbeitest vielleicht in einer Tierklinik. Als sicheren Hafen habe ich zum Glück die Praxis. Ich möchte das langsam angehen lassen. Ich habe das mit meiner Chefin abgesprochen und kann Schritt für Schritt mit dem Stunden zurück gehen um mir alles aufzubauen.

Es gibt bestimmt auch Menschen, ob sie nun ein eigenes Tier haben oder nicht, die Tierphysiotherapie als unsinnig erachten. Was sagen Sie solchen Menschen?

Skeptiker gibt es immer, egal bei was. Schließlich ist es nur ein Tier, aber die Tiere haben heutzutage einen ganz anderen Stellenwert. Zudem sind einige richtige Sportler. Agility, dog dance, Schutzhunde; diese Tiere sind ganz anderen Belastungen ausgesetzt, da macht gezielte Physio schon Sinn. Turnierpferde werden schon häufig von Ostheopathen betreut und bei Hunden geht der Trend auch langsam da hin. Mit Physiotherapie kann man auch Probleme, die das Alter mit sich bringt, verbessern. Alte Menschen kommen zum Beispiel wegen Arthrose zur Physio und alte Tiere haben die gleichen Probleme. So kann man den alten Tieren den Lebensabend etwas erleichtern und so deren Lebensqualität verbessern. Auch da ist die Physio in meinen Augen sinnvoll. Natürlich gibt es auch den finanziellen Aspekt. Kann sich das jeder leisten? Ich denke, wenn einem das Tier wichtig ist, macht man es möglich. Es kostet kein Vermögen und zur Not finden wir zusammen eine Lösung.

Zur Person

Vanessa Schnartendorff ist 36 Jahre alt und stammt ursprünglich aus Friedrichshafen. Seit 10 Jahren ist die staatliche geprüfte Physiotherapeutin in Markdorf und lebt dort mit ihrer Frau und ihren zwei Hündinnen. Von 2004 bis 2007 absolvierte sie die Ausbildung zur Physiotherapeutin und arbeitet in der Physiopraxis Schroeder in Markdorf. 2010 begann Schnartendorff die Weiterbildung zur Pferdeosteopathin, welche sie 2012 erfolgreich abschloss. Vier Jahre später folgte die Ausbildung zur Tierphysiotherapeutin mit Akupunktur von Pferden und Hunden. In ihrer Freizeit ist Vanessa Schartendorff gerne mit den Hunden draußen, geht wandern, reiten oder macht es sich mit einem Buch gemütlich. (jli)

