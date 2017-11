Markdorf VHS-Grundkurse: Kochen lernen wie bei Mutter

Die VHS-Kurse "Küchenbasics" in Markdorf kommen gut an. Leiterin Gerlinde Heumesser gibt den Teilnehmern hilfreiche Tipps, wie man aus regionalen und saisonalen Produkten Gerichte zaubern kann, die schmecken wie bei Mutter.

Markdorf – Wie gelingen Spätzle am besten? Was bringt den Pfiff in die Gemüsesuppe? Wie mache ich Grießklößchen, damit sie so schmecken wie bei Muttern? Antworten auf alle diese Fragen und dazu noch viel mehr Wissen rund um das Kochen erhielten die 14 Teilnehmer, die einen oder alle drei Volkshochschulkurse "Küchenbasics" bei Gerlinde Heumesser belegt hatten. Der Kurs in der Pestalozzi-Schule in Markdorf zeigte: Wer Grundlegendes weiß, erleichtert sich die Arbeit, erledigt sie schnell und hat durch den raschen Erfolg viel Spaß – Voraussetzung für die alltägliche Praxis, die sich positiv auf die Gesundheit und den Geldbeutel auswirkt. Denn hier wird regional gekocht und alles verwendet: vom Stängel bis zum Blatt. Eines der Anliegen der Leiterin.

Schnell bilden sich Dreiergruppen, die für Kürbis- und weitere Suppen, Gemüse- und Nudelpfannen, Eintöpfe, Linsen und ein Beeren-Mascarpone-Dessert zuständig sind. Zuvor gab es eine Einführung in Sachen Hygiene und Basics für die Küchenausstattung. Fazit: Es braucht nicht viel, um ein mehrgängiges Menü kochen und brutzeln zu können.

"Wenn wir gute Zutaten haben, brachen wir nichts wegzuwerfen", sagt Gerlinde Heumesser. "Jetzt verteilen wir das Geschäft", meint sie mit Blick auf die unterschiedlichen Rezepte. Zwei Teilnehmerinnen ziehen die Augenbrauchen hoch: Geschäft? "Ich meine Arbeit", übersetzt Gerlinde Heumesser den schwäbischen Ausdruck für die gebürtige Russin Irina Kiefer aus Deggenhausertal und die US-Amerikanerin Diane Lake, die seit sechs Monaten in Ravensburg lebt. Beide Frauen wollen sich die deutsche Küche (besser) aneignen.

Diane Lake meint: "Ich liebe deutsches Essen und ich möchte die traditionellen Gerichte kochen können." Antriebsfeder für Irina Kiefer, den Kochkurs zu belegen, war ihr schwäbischer Mann. Sie schwärmt von den vielen guten Tipps, den einfachen, guten und nachvollziehbaren Rezepten.

An den Tischen wird sogleich losgeschnippelt. Hier unterscheiden sich Grob- und Feinmotoriker. Manche kämpfen mit den Herden, die ein Eigenleben haben. Spätzleteig wird angerührt. Er muss schwer vom Löffel reißen, bevor er durch die Presse, ein Sieb, gedrückt oder von Hand Brettle geschabt wird, das zuvor in das kochende Wasser getaucht wurde. Martina Karrer aus Markdorf erweist sich hier als Meisterin. Die Spätzle gibt es in zwei Varianten: einmal goldgelb pur und einmal mit Brennnesseln als Kräuterspätzle.

Schnell dampft und zischt es in Töpfen und Pfannen. Rotwangig und konzentriert widmen sich die elf Frauen und drei Männer der Zubereitung. Sie lernen eine schmackhafte Fleischbrühe aus Knochen herzustellen, die man gleich auf Vorrat einfrieren kann, und Grießklößchen abzustechen. "Passt. Ihr könnt heiraten", erinnert Martina Karrer aus Markdorf an einen alten Spruch.

Laura Maylein, 18, und Stefan Heilig, 21, aus Mochenwangen belegen alle drei Kurse. "Man will auch mal selbst kochen und nicht nur Fertigprodukte verwenden. Die sind teurer und ungesund. Das Kochen nach Buch kann in die Hose gehen, hier sieht man alles in echt und man kann nachfragen", sagt der junge Mann. Laura Maylein ergänzt: "Man erfährt in der Theorie auch ganz coole Sachen und ich möchte kochen lernen, dass es so wie bei der Mutter schmeckt."

Drei Männer sind dabei. Willi aus Salem hat vor zwei Jahren mit dem Kochen begonnen und will es jetzt richtig lernen. Der Rentner liebt die bodenständige schwäbisch-badische Küche mit den Zutaten aus der Region, die keine langen Transportwege hinter sich haben. Beim Blick in die Kraftbrühe meint er: "Unsere Oma hat gesagt, aus der Suppe müssen mehr Augen raus- als reingucken."

Das Ganze ist dennoch auf eine gesunde Küche ausgelegt. Die schmeckt. Beim gemeinsamen Essen freut sich Gerlinde Heumesser über die homogene Gruppe, die alles neugierig probiert und wenig mäkelt. Ihr Ziel und das der Landesinitiative "Machs Ma(hl)" ist erreicht: Sie hat Spaß am Kochen mit regionalen und saisonalen Produkten vermittelt, mit Gerichten, die einfach und für jeden Geschmack abwandelbar, rationell und schnell machbar, qualitätsvoll, frisch und nachhaltig sind.

Die Kochkurse

Das Landwirtschaftsamt Bodenseekreis bietet im Rahmen der Landesinitiative "Mach's Mahl – gutes Essen kann jeder" Kochkurse an. Sie werden von Gerlinde Heumesser, Lehrerin für Hauswirtschaft, geleitet. Die Offensive des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für gutes Essen in Baden-Württemberg will Mahlzeiten wieder mehr in den Mittelpunkt stellen und wertschätzen.