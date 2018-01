vor 1 Stunde Helga Stützenberger Markdorf Unbekannter sägt Bäume an Bahngleis an

Am Dienstag wurde in Markdorf ein Baum an der Bahnlinie gefällt, den ein Unbekannter im Herbst angesägt hatte. Bei der Fällaktion, für die Bundesstraße 33 und Bahnlinie Markdorf-Überlingen zeitweise gesperrt werden mussten, entdeckten die Fachleute zwei weitere angesägte Bäume. Es wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet.