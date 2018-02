Markdorf Trotz neuem Parkplatz bleibt in Leimbach die Parksituation kritisch

Die Stellfläche vor dem Feuerwehrhaus leidet noch unter mangelnder Akzeptanz. Deshalb kommt es bei Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle auch nach wie vor noch zu einem Parkchaos in der Nachbarschaft. Beim matschigen Untergrund hat die Stadt inzwischen nachgebessert, eine Beleuchtung fehlt noch.

Der Parkplatz vor dem Feuerwehrhaus in Leimbach erregt die Gemüter. Das liegt zum einen am Parkverhalten der Besucher der benachbarten Mehrzweckhalle. Zum anderen weist der Parkplatz grundlegende Mängel auf. Zwar war ein Parkplatz einst direkt hinter der Halle. Jetzt stehen darauf aber unter anderem die modularen Ausweichräume der Grundschule. Als Ausweichmöglichkeit ist der Parkplatz am Feuerwehrgerätehaus geschaffen worden. Noch stößt die Parkfläche, wie es scheint, nicht auf allgemeine Akzeptanz.

So wie zum Weihnachtskonzert des Musikvereins Riedheim am 23. Dezember. "Die Parksituation vor Ort war kritisch", formuliert es der Vorsitzende des Musikvereins, Ingo Mutter. Die Besucher hätten jedes freie Plätzchen genutzt, um ihre Autos abzustellen. "Bei mir persönlich haben sich keine Anwohner beschwert", sagt er und ergänzt: "Ich hätte es ihnen allerdings nicht übel genommen." An der Sichtbarkeit des Parkplatzes liegt es augenscheinlich nicht, so zumindest sagt es Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess auf Anfrage: Hierfür sei extra ein Verkehrszeichen im Oberen Lettenweg angebracht worden. "Diese Straße wird praktisch von allen Besuchern bei der Anfahrt befahren, sodass das Schild auch wahrgenommen wird", sagt Hess. Auch Ingo Mutter bestätigt mit Blick auf den Parkplatz vor dem Feuerwehrhaus: "Der wurde selbstverständlich genutzt." Neben der eindeutigen Beschilderung möchte Hess wildes Parken auch in anderer Form verhindern. "Die Polizei ist informiert. Die Beamten und der Vollzugsdienst haben bereits Kontrollen durchgeführt", sagt er. Dabei seien zwar Verkehrsverstöße festgestellt worden. Allerdings hätten sich keine Behinderungen für Rettungsfahrzeuge ergeben. "Die Straßen waren zu keinem Zeitpunkt komplett zugeparkt", betont der Ordnungsamtsleiter.

Neben der Parksituation birgt der Parkplatz am Feuerwehrhaus auch andere Probleme: Die fehlende Beleuchtung und den Untergrund, auf dem er errichtet wurde. Durch das schlechte Wetter sei der Parkplatz am Veranstaltungstag sehr aufgeweicht gewesen, sagt Mutter. Jedoch hätten Ortsvorsteher Hubert Roth und seine Helfer den Platz innerhalb eines Tages mit Kies aufgeschüttet und somit wieder nutzbar gemacht. Angesprochen auf das Problem, verweist Hess darauf, dass der Parkplatz ein Provisorium sei. "Der Untergrund ist tatsächlich problematisch, allerdings hat es in letzter Zeit aber auch überdurchschnittlich viel geregnet", erklärt Hess. Als die Stadtverwaltung den Parkplatz anlegen ließ, sei er geschottert worden. "Nun hat der städtische Bauhof bereits nachgebessert und wird in ein bis zwei Wochen eine erneute Überprüfung vornehmen", verspricht der Ordnungsamtsleiter. Allein ein Problem bleibt vorerst ungelöst: die Beleuchtung des Parkplatzes. Das konnte Hess zum Zeitpunkt der Anfrage des SÜDKURIER hausintern noch nicht abschließend klären.

Während dessen treibt den Behindertenauftragen der Stadt, Frank Hartel, eine andere Sorge um: Auf der Rückseite der Halle kann der bisherige Parkplatz für Menschen mit Handicap aufgrund der modularen Ausweichräume nicht mehr genutzt werden. "Für die kommenden Veranstaltungen werden die Behinderten-Parkplätze provisorisch ausgewiesen", sagt Hartel. Die Parkplätze seien von der Stadtverwaltung eingeplant worden. "Sie sollen richtig beschildert und ausgewiesen werden, sobald die Containerlandschaft der Grundschule komplett abgeschlossen ist." Das bestätigt auch Hess und mehr noch: Ein Parkplatz für Menschen mit Handicap sei inzwischen direkt neben dem Haupteingang der Halle platziert und beschildert worden.

Dass Parken in der Nähe der Mehrzweckhalle auch problemlos verlaufen kann, zeigte eine Folgeveranstaltung: Fünf Wochen nach dem Weihnachtskonzert feierte die Narrenzunft Hugeloh ihr 40-jähriges Bestehen. Dafür nutzten die Narren nicht nur die Mehrzweckhalle. Ihr traditionelles Narrenspiel fand auf dem Areal des Parkplatzes am Feuerwehrhaus statt. Um die Halle herum hatten die Veranstalter ein generelles Parkverbot eingerichtet. Die Frage ist: Wie haben sie das Parken organisiert? "Wir haben uns im Ort einfach umgesehen, wo größere Stellflächen vorhanden sind. Dann haben wir bei den Eigentümern angefragt, ob die Besucher ihre Autos dort hinstellen können", erklärt Zunftmeister Thomas Wagner. Nach dem Narrenspiel sei der Parkplatz für Besucher wieder freigegeben worden. Wagners Fazit fällt positiv aus: "Wir hatten keine Probleme. Alles hat geklappt, wie wir es geplant hatten."

Der neue Parkplatz

Der neue zentrale Parkplatz in Leimbach ist eigentlich ein Provisorium. Nötig geworden war er vor allem, weil die Parkfläche hinter der Mehrzweckhalle den Containern für die Grundschule zum Opfer fiel.