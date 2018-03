Markdorf Treue Mitglieder erhalten Auszeichnungen

Während der Jahresversammlung des Markdorfer Automobil- und Motorsportclub Gehrenberg im ADAC (AuMSC) sind Paul Gartmann und Peter Jakoubek für 50-jährige Mitgliedschaft im ADAC geehrt worden.

Der Automobil- und Motorsportclub Gehrenberg im ADAC (AuMSC) hat 187 Mitglieder – und einen ungewöhnlich regen Vorstand. Das zeigte der Bericht, den Vorsitzender Werner Gauß in jüngster Jahresversammlung am Freitagabend gegeben hat. Im Hepbacher Vereinsheim blickte Gauß darauf, was im AuMSC großgeschrieben wird: Sicherheit im Straßenverkehr, Verkehrserziehung, Motorsport, Beschäftigung mit alten Fahrzeugen, alten Motoren und schließlich die Gemeinschaft.

"Sicher im Auto" lautet das Motto jener Aktion, bei der der Verein Eltern berät, wie sie ihre Kinder unterwegs am sinnvollsten hinsetzen und anschnallen. Die Beratung gibt's jeweils am Stadtfest-Wochenende in Markdorf. Nicht zuletzt um die Sicherheit im Straßenverkehr geht es auch beim Fahrradturnier für Kinder, das der AuMSC im vergangenen Juli erstmals als Stadtmeisterschaft ausgerichtet hat. Ihre Geschicklichkeit auf und Wendigkeit mit dem Rad stellten junge Markdorfer beim Regionalturnier in Stetten am kalten Markt unter Beweis – und erreichten erste bis dritte Plätze. Um die Sicherheit für junge Fußgänger kümmert sich der Verein schließlich, wenn er die von der ADAC-Stiftung gespendeten Warnwesten für Erstklässler in den Schulen der Umgebung verteilt. Werner Gauß und Reinhold Malassa, sein Stellvertreter, haben im vergangenen Herbst 487 dieser Sicherheits-Westen an elf Schulen von Deggenhausertal bis Immenstaad verteilt. "Schön wäre, wenn die Westen auch länger angezogen würden", erklärte Gauß. Allzu viele nämlich seien nicht im Straßenbild zu sehen.

Kaum zu sehen, weil so klein, obendrein noch überaus flink fahrend, sind die RC-Cars (radio controlled cars) der Mini-Car-Abteilung des AuMSC. Auf ihrer Rennstrecke im Süden des Bildungszentrums kommen die ferngesteuerten Modell-Autos derzeit jedoch noch nicht zum Zuge. Die Umweltauflagen des Landratsamtes hatten die geplante Fertigstellung der Strecke im vergangenen Jahr verzögert. Benjamin Hirscher vom Markdorfer Mini-Car-Club hofft nun auf die Fertigstellung der Kunstrasenbahn in diesem Sommer.