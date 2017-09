vor 1 Stunde Jörg Büsche Markdorf Trendsportanlage wird saniert und erweitert

Die Trendsportanlage an der Ensisheimer Straße in Markdorf ist in die Jahre gekommen. Jetzt soll sie saniert und erweitert werden. Jugendreferentin Simone Carl stellte entsprechende Pläne im Gemeinderat vor. Geplant ist, dass Jugendliche und andere Interessierte bei der Ausstattung der Anlage mitreden können.