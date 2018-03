Langjähriger Markdorfer Stadtrat und Mitbegründer der BUND-Ortsgruppe stirbt im Alter von 84 Jahren.

Markdorf (gup) Er war einer der ersten und profiliertesten Streiter für eine nachhaltige Entwicklung Markdorfs und den Schutz der wertvollen Lebensräume am Gehrenberg: Friedrich Beran, mit Franz Beer 1983 Mitbegründer der Markdorfer Ortsgruppe des BUND und langjähriger Stadtrat, ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Für die Umweltgruppe (UWG), die er 1984 ebenfalls mitbegründet hatte, ist er noch im selben Jahr in den Gemeinderat und in den Riedheimer Ortschaftsrat eingezogen, denen er bis 1999 angehört hatte. Als Fraktionsvorsitzender wirkte er von 1989 bis 1998 maßgeblich an der Umsetzung der Ziele der UWG mit und half in dieser Funktion an vorderster Stelle auch mit, den Umweltgedanken als unverzichtbaren Bestandteil einer verantwortungsvollen Stadtpolitik im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern.

Aus der Ulmer Gegend mit seiner Familie nach Markdorf gezogen, unterrichtete Beran von 1970 an bis zu seiner Pensionierung 1999 am Markdorfer Gymnasium, zunächst im Gebäude der heutigen Justus-von-Liebig-Schule, später dann am Bildungszentrum, Englisch und Erdkunde. Der Gedanke der Kooperation zwischen den drei Schularten sei damals schon sehr wichtig gewesen, erinnerte er sich noch im vergangenen Jahr im Gespräch mit SÜDKURIER-Redakteurin Stefanie Noßwitz. Verantwortungsvoll, ausgleichend, zuvorkommend, aber auch bestimmt: An diese Charaktereigenschaften erinnern sich alle, die seine Wege kreuzten, ob beruflich, privat oder im Ehrenamt. "Im Kreis der Kollegen war er ein anerkannter und geschätzter Ratgeber. Engagiert und tatkräftig wirkte er an allen richtungsweisenden Entscheidungen zur Stadtentwicklung und zum Infrastrukturausbau in der Stadt und Ortschaft mit": So beschreiben Bürgermeister Georg Riedmann und Ortsvorsteher Hubert Roth im Nachruf der Stadt sein kommunalpolitisches Wirken. Ähnliches kommt auch Franz Beer vom Vorstand der BUND-Ortsgruppe in den Sinn, wenn er die dreieinhalb Jahrzehnte gemeinsamen Einsatzes für die Natur Revue passieren lässt. "Zuverlässig, geradlinig, freundlich, nüchtern-sachlich und nie emotional-aufbrausend", dies sei Friedrich Beran gewesen, sagt er. Gleich, wie umstritten oder auch schwierig ein Thema gewesen sei, Friedrich Beran sei "stets an der Sache orientiert" gewesen – und so auch ein Vorbild in der politischen Auseinandersetzung. "Dabei hatte er duchaus auch einen hintergründigen Humor und war sehr schlagfertig", weiß Beer. Auch für den BUND sei Berans Tod ein großer Verlust. Die Trauerfeier für Friedrich Beran findet am Freitag, 23. März, um 14 Uhr auf dem Friedhof Markdorf statt. Die Urnenbeisetzung ist zu einem späteren Zeitpunkt im Kreis der Familie.