Markdorf Toni Ganter neu in der Redaktion

Der SÜDKURIER in Markdorf hat personellen Zuwachs bekommen: Seit dem 1. Januar ist das Redakteursteam nun zu dritt. Auch die lokale Berichterstattung der Zeitung wurde durch die Umstrukturierung zur neuen gemeinsamen Ausgabe Markdorf/Friedrichshafen deutlich ausgeweitet.

Markdorf (gup) Aufmerksame Leser haben es bereits bemerkt: Mit der Zusammenführung der bisherigen Ausgaben Friedrichshafen und Markdorf zur gemeinsamen Ausgabe Markdorf/Friedrichshafen zum 1. Januar hat das Markdorfer Redaktionsteam Zuwachs bekommen. Aus der Redaktion Friedrichshafen ist Toni Ganter nach Markdorf gewechselt, wo er nun neben Lokalchef Helmar Grupp und Stefanie Noßwitz die neu geschaffene dritte Redakteursstelle besetzt. Echten Markdorfern ist Ganter kein Unbekannter: Denn auch er ist echter Markdorfer. Von 1994 bis 2006 arbeitete er in der Redaktion unter Winfried Thum bereits als fester freier Mitarbeiter, war der Reporter und oft auch der Blattmacher, der die Themen in der Lokalausgabe verteilt und koordiniert.

Im Jahr 2006 folgte für Ganter dann der Wechsel in die Kreisstadt, wo er zunächst am News Desk eingesetzt war, der die Zeitungsseiten gestaltet und die Berichterstattungen redigiert. Ein Jahr später wechselte er zwei Stockwerke nach unten in die Lokalredaktion und berichtete für ein Jahrzehnt aus der Kreisstadt, bevor ihn nun der Ruf zur beruflichen Rückkehr in seine Heimat ereilte. Seinen Lebensmittelpunkt hatte er hingegen immer in der Gehrenbergstadt behalten. 1967 in Slowenien geboren, zog er als Kind mit seinen Eltern nach Markdorf, wo er am Bildungszentrum zur Schule ging. In Markdorf kennt Ganter jeden Stein, ein unschätzbares Pfund für eine lokale Tageszeitung. Aber nicht nur das: Er ist auch aktives Mitglied der Trachtengruppe und deshalb seit Jahren beim Neujahrsempfang und dem Stadtfest aktiv – in diesem Jahr nahm er beim Empfang zum ersten Mal am Pressetisch Platz.

An seinem neuen Arbeitsplatz wird sich Ganter um alle Themen kümmern, von der Kommunalpolitik über die Wirtschaft bis zu den Vereinen. Privat hat er ein Faible für Musik, vor allem für Hardrock und die Achtziger, und für seinen „Balkongarten“. Beruflich schlägt sein Herz für Baustellen: Hauptsache Bagger, Muldenkipper und laut und staubig. Mit der Umstrukturierung zur neuen gemeinsamen Ausgabe haben wir übrigens den Umfang der Berichterstattung aus Markdorf, Bermatingen und dem Deggenhausertal erweitert: Seit dem 1. Januar bieten wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, täglich drei komplette Lokalseiten aus diesen drei Gemeinden. Auch unsere Berichterstattung aus der Nachbarschaft haben wir im Zuge der Einführung der neuen Blattstruktur ausgeweitet.