Markdorf Thomas Schalski gibt Bürgerbegehren-Pläne auf

Geplanter Rathaus-Umzug ins Markdorfer Bischofsschloss: Der Initiator kündigt seinen Rückzug an

Markdorf – Thomas Schalski stellt mit sofortiger Wirkung seinen Einsatz für das bisher von ihm geplante Bürgerbegehren gegen den Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss ein. Dies teilte Schalski am Donnerstag mit. "Nachdem in den letzten Tagen in der Öffentlichkeit die Frage des Bürgerbegehrens zunehmend auf meine Person zugespitzt wurde und die anderen Mitglieder in der Bürgerinitiative nicht bereit waren, sich in der Öffentlichkeit vorzustellen, habe ich nach reiflicher Überlegung meine Mitarbeit für das Bürgerbegehren mit sofortiger Wirkung eingestellt", schreibt er. Schalski hatte in den vergangenen Monaten eine Online-Petition gegen den Rathausumzug ins Schloss aufgesetzt und Vorarbeiten für ein Bürgerbegehren geleistet, darunter auch einen Flyer, der an die Markdorfer Haushalte verteilt werden sollte (wir berichteten). Nach seiner Aussage seien bei der Petition mehr als 600 Unterschriften zusammengekommen.

"Ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass wir mit einem Bürgerbegehren die Pläne stoppen können", schreibt Schalski. Es könne aber nicht sein, dass ein Oberteuringer der einzige Ansprechpartner für ein solches Bürgerbegehren in der Öffentlichkeit sei. Schalski war im Mai von Markdorf nach Oberteuringen umgezogen. Ein Bürgerbegehren kann aber nur von Personen verantwortet werden, die in dem Ort, in dem das Begehren angestrengt wird, auch ihren Hauptwohnsitz haben.

Mit der Petition habe er "gute Vorarbeiten" geleistet, darauf könne die Gruppe seiner bislang noch nicht öffentlich aufgetretenen Unterstützer aufbauen, so Schalski. Für ihn sei es auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, dass nicht nur er in der Öffentlichkeit stehe. Sein neuer Lebensmittelpunkt sei Oberteuringen, das Bürgerbegehren müsse aber von Markdorfern betrieben werden: "Nun haben die anderen handelnden Personen auch die Möglichkeit, dieses in der Öffentlichkeit zu tun." Er werde nun noch seine Online-Petition an Bürgermeister Georg Riedmann übergeben. Dem Bürgerbegehren wünsche er viel Erfolg, so Schalski.

Sowohl Schalski als auch die Stadtverwaltung hatten sich in Sachen Bürgerbegehren gegen den Rathausumzug rechtlich beraten lassen. Während Schalski der Auffassung war, dass ein Begehren gegen den Grundsatzbeschluss des Gemeinderates vom 15. Dezember 2015 rechtlich zulässig sei, hatte die Stadt dies verneint. "Nach der erfolgten rechtlichen Einordnung ist das Begehren verfristet und somit als unzulässig anzusehen", heißt es in einem aktuellen Schreiben aus dem Rathaus an Schalski, das dem SÜDKURIER vorliegt. Unterschiedlicher Auffassung waren beide Seiten auch in der Kostenfrage. Während Schalski davon ausging, dass ein Stopp des Rathausumzugs keine Kosten verursachen würde, machte die Stadt Kosten in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro im Falle eines Projektabbruchs geltend. Die mögliche Rückforderung von öffentlichen Fördermitteln sowie Aufwendungen für bereits erbrachte Planungsleistungen würden sich zu diesem Betrag summieren, heißt es seitens der Stadt. Der Gemeinderat hatte zuletzt in der Oktobersitzung mehrheitlich die Vergabe der Raumplanung an das Architekturbüro Braunger Wörtz (Ulm) beschlossen.

Bürgerbegehren

Um einen Bürgerentscheid zu erwirken, bedarf es eines Bürgerbegehrens. Sieben Prozent der wahlberechtigten Bürger müssen ein Begehren mit ihrer Unterschrift unterstützen, damit es zulassungsfähig ist. Markdorf hat 11 010 Wahlberechtigte, es wären also 771 Unterschriften nötig. Über die Zulassung eines Begehrens entscheidet der Gemeinderat. (gup)