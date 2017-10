Markdorf Theaterstadel: Timo Wopp steht mitten im Dschungel der Moral

Kabarettist Timo Wopp überzeugt sein Publikum im Theaterstadel mit viel Zynismus und noch mehr Humor.

Der Theaterstadel ist voll, als Timo Wopp am Freitagabend die Bühne betritt. Er kommt mit viel Charme und gehörigem Tempo daher, gibt dem Publikum gar nicht die Chance, es sich bequem zu machen. Denn schnell ist klar: Es wird keiner verschont, auch das Publikum nicht. Er beginnt politisch, mit Witzen über AfD-Wähler und Verschwörungstheoretiker mit Alu-Hüten. Bei den Prenzlauer-Berg-Müttern, die ihre Kinder erst mit pränataler Diagnostik vorselektieren, um sie dann nicht zu impfen, hält er sich ebenfalls nicht zurück. Genauso wenig bei seiner Frau und den Kindern. Doch, und das macht ihn sympathisch, auch nicht bei sich selbst.

Timo Wopp spielt mit Vorurteilen und spricht darüber, dass es die Menschen verwirrt, wenn sie sich nicht mehr bestätigt sehen. Deswegen lautet auch der erste Leitsatz, den er dem Publikum mit nach Hause gibt: "Reden ist der Feind der Meinung." Bei einem weiteren Punkt ist er sich genauso sicher: "Zu viel Wissen ist auch eine Behinderung." Was genau das bedeutet, kann und soll das Publikum zum Teil selbst entscheiden. Denn mit Sicherheit gibt es für diesen Satz mehr als das eine Anwendungsbeispiel, das Wopp nennt.

Sein Programm trägt den Namen "Moral – Eine Laune der Kultur". Wer aber erwartet, von Timo Wopp beigebracht zu bekommen, was diese Moral eigentlich ist, der wird enttäuscht. Denn der Kabarettist verfolgt mit seiner Show einen ganz anderen Zweck. Er sagt: "Ich wollte der Orientierungslosigkeit in diesem Land ein Gesicht geben – nämlich meins." Ganz so orientierungslos scheint Wopp allerdings nicht zu sein. Denn er trifft mit erstaunlicher Genauigkeit die Themen, die wehtun. Die Problematiken, die die Gedanken in Wallung bringen, kreisen lassen.

Für alle Zuschauer, die nach der Vorstellung noch verwirrter sind als zuvor, hat Timo Wopp einen Tipp. "Gut und Böse liegen im Kopf sehr eng zusammen", erklärt er. Deshalb gibt es einen einfachen Kniff, mit dem das moralische Handeln gelingt: "Man muss einfach selbst glauben, dass man sich moralisch richtig verhält." Wer an diesem Abend nicht alles wörtlich genommen hat, wurde köstlich unterhalten.