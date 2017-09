Markdorf Theatergruppe "kreuz & quer" steht vor neuer Spielsaison

Die Markdorfer Theatergruppe "kreuz & quer" blickt auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zurück. So bedankte sich am Mittwochabend bei der Hauptversammlung Leiterin Erika Ziegler bei allen Mitwirkenden und Engagierten der Bühnenabteilung innerhalb der Musikschule Markdorf. "Was in diesem einen Jahr geschaffen wurde, war so viel, dass man es im Nachhinein bestaunen muss", sagte sie. Dabei sei mit viel Freude und Ausdauer manche Hürde genommen worden.

Nach dem Erfolg des Stückes "Phantom – ein Spiel" von Lutz Hübner steht nun die Frage im Raum: Was kommt danach? Noch gilt es für Regisseur Harald Eilers, ein würdiges Nachfolge-Bühnenstück zu finden, das in den nächsten Wochen mit einer Kerngruppe zunächst ausgesucht, dann einstudiert wird. Aufgeführt werden soll dieses Stück in der Stadthalle Markdorf vom 21. bis 23. April 2018. Erfolg verzeichnen konnte auch die Seniorengruppe um Ulrike Kittel, die mit dem Stück "Nashörner" von Eugène Ionesco die gesellschaftlichen Massenpsychosen thematisierte. Nun steht ein neues Projekt an, das unter dem Arbeitstitel "Allerhand" gleich im doppelten Wortsinn zu verstehen ist. "Es wird ein Stück sein, das wir selbst erarbeiten", verrät Ulrike Kittel schon heute. Einzig beim chronischen Männermangel in den Reihen der Akteure sehe sie ein Problem. Auf die Bühne gebracht wird dieses Stück am ersten Märzwochenende im Dorfgemeinschaftshaus in Baitenhausen.

Ernsthaftes und Humoristisches brachten die Akteure auch im Altersheim in Markdorf auf die Bühne, etwa eine Reihe von Sketchen, die in einer kleinen Gruppe um Gaby Leon unter dem Motto "Humor am Nachmittag" aufgeführt wurden. "Wir würden diese Szenen gerne auch woanders aufführen", räumte Ela Fischer ein und betonte den hohen Spaßfaktor an dieser ihres Erachtens sehr lohnenswerten Sache. Lohnenswert in höchstem Maße waren auch die neu aufgelegten Altstadtrundgänge innerhalb des Jubiläumsjahres. "Es war eine schöne Erfahrung, wieder einmal draußen spielen zu dürfen", sagte Erika Ziegler hinsichtlich des großen Zuschaueranklangs. Nicht zu vergessen natürlich der Mittelaltermarkt und die aufgeführten Szenen am Obertor.

"Da platzte die Bühne schier aus allen Nähten", sagte Ziegler. Auch hier bestehe die Überlegung, mit diesem Spiel unter freiem Himmel in die Verlängerung zu gehen: "Die Zukunft wird zeigen, ob wir die Stadtszenen noch einmal aufführen werden, dann aber mit neuen Szenen."

Kleine Aufführungen und große Bühnenstücke stehen einmal mehr auf der Agenda der Theatergruppe. Eines der größten Probleme sei es, langfristig und dauerhaft einen ausreichend großen Probenraum zu finden, böten die Räumlichkeiten in der Marktstraße doch viel zu wenig Platz. Auf die Musikschule ließe sich hin und wieder ausweichen, sagte Erika Ziegler. Wünschenswert wäre es, wenn diese Möglichkeit regelmäßig bestünde oder sich in der Stadt eine andere ergäbe.

Leitungsgremium

Die Theatergruppe "kreuz & quer" wird von einem Leitungsgremium geführt: Leitung Erika Ziegler, Stellvertreterin Birgit Zimmermann, Kasse Detlef Jenß, Öffentlichkeitsarbeit Gaby Leon, Tatjana Strohmaier, Beisitzer Ela Fischer, Klaus Wagner, Regie Harald Eilers, Marianne Walter und Detlef Jenß, Verbindung zur Musikschule Andrea Diersch, Kontakt: e-ziegler@t-online.de