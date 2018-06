Markdorf/Rivanazzano Team Drag Racing Bodensee: Aus im ersten Renndurchlauf

Der Saisonauftakt des Markdorfer Teams Drag Racing Bodensee unter Leitung von Teamchef und Fahrer Manuel Kreiter beim Dragsterrennen "Spring Nationals" im italienischen Rivanazzano ist nicht ganz wie gewünscht verlaufen.

Der Markdorfer Hobbyrennfahrer Manuel Kreiter ist aus dem italienischen Rivanazzano zurückgekehrt, wo er mit seinem Team Drag Racing Bodensee am Dragsterrennen „Spring Nationals“ teilgenommen hat. Das ist ein Beschleunigungsrennen auf der Viertelmeile geradeaus. Es war ein bewegendes und auch trauriges Wochenende. Das Qualifying am Freitag wurde nach einem tödlichen Unfall eines Streckenpostens abgebrochen. Kreiter kam nicht mehr dran. „Am Samstag lief das Qualifying ganz normal, die Piste ist dann noch am besten befahrbar, weil sauber“, berichtet er.

Zielsetzung war es, das Rennauto „Elphie“ abzustimmen und für das Heimatrennen – „Nitrolympx vom 17. bis 19. August in Hockenheim – vorzubereiten. „Für Rivanazzano haben wir uns eine Zeit von 7,99 Sekunden oder besser auf der Viertelmeile vorgenommen“, erzählt Fahrer und Teamchef Kreiter. „Der vierte und letzte Qualifyinglauf war mit 8,08 Sekunden unsere dortige Bestzeit.“

Am Sonntag dann das Aus gleich im ersten Ausscheidungslauf. Kreiters Diagnose: „Zu aggressiv am Start und zu viel Leistung für die Piste. Das Auto brach nach den ersten rund 130 Metern aus, das konnte ich noch korrigieren. Als Elphie gleich danach ins Schlingern geriet, bin ich vom Gas und habe den Bremsschirm aktiviert – Sicherheit geht vor.“ Kreiter ist unterm Strich mit seinem Saisonstart dennoch zufrieden. „Wir haben jede Menge Daten gesammelt, um die Abstimmung des Rennautos weiter optimieren zu können.“ Das nächste Rennwochenende wird vom 6. bis 8. Juli das „Hills Race“ wiederum in Rivanazzano sein. Bis dahin wird beispielsweise an den Einstellungen für das Steuergerät der Lachgaszufuhr gearbeitet. „Die Piste dort hat auf Abschnitten unterschiedlichen Grip und wir wollen die Leistungsparameter so einstellen, dass wir auf jedem Abschnitt die optimale Traktion aufrecht erhalten können.“ Denn das Hauptaugenmerk liege auf Hockenheim. „Das ist sozusagen unser Heimspiel“, blickt Kreiter voraus.