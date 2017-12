Markdorf Tauschbörse in Markdorf: Frisches Leben für alte Dinge

Die Evangelische Gemeinde organisiert die Veranstaltung bereits zum zweiten Mal und spricht damit wieder viele interessierte Menschen an.

Bei dieser Börse wurde nicht gefeilscht, auch nicht geboten, schon gar nicht bezahlt. Nur angeboten, begutachtet und mitgenommen wurden zum Beispiel Bücher, Werkzeug oder Textilien. Am Samstag fand im großen Saal des Hauses im Weinberg, des Gemeindehauses evangelischen Gemeinde, eine Tauschbörse statt. Die Anbieter, meist Gemeindemitglieder, waren der Einladung des Nachhaltigkeitsteams der Gemeinde gefolgt. "Alles, was man zuhause nicht mehr braucht, kann man mitbringen", erklärte Antje Wilton vom Nachhaltigkeitsteam. Intakt und sauber sollten die Gegenstände sein, so Wilton. "Wer Gefallen an etwas findet, darf das mit nach Hause nehmen." Zum Beispiel jenen Brotkorb, den Antje Wilton für sich entdeckt hat.

Mit dem Zertifikat "Grüner Gockel", das im vergangen Jahr erneuert wurde, bestätigt eine Kölner Wirtschaftsprüfungs- und Managementberatungs-Kooperative der evangelischen Kirchengemeinde, dass sie ihr Handeln an ökologischen und ethischen Gesichtspunkten ausrichtet. Nicht ohne Stolz verweisen die Markdorfer Protestanten in jedem ihrer Gemeindebriefe darauf, dass sie die erste Emas-plus-zertifizierte Gemeinde sind (siehe auch Infokasten).

"Mit unserer Tauschbörse verfolgen wir zwei Ziele", erläutert Antje Wilton. Zum einen gehe es um ressourcenschonendes Konsumieren. Statt Dinge wegzuwerfen, die nicht mehr gebraucht werden oder nicht mehr gefallen, werden sie kostenlos weitergegeben. So müssen diese Dinge nicht neu produziert werden. Außerdem entstehe eine Wirkung in der Öffentlichkeit. "Mit der Tauschbörse wollen wir mehr Bewusstsein für nachhaltiges Wirtschaften wecken", sagte Antje Wilton. Eine Tauschbörse im Frühjahr traf auf einiges Interesse, die Gemeinde denkt darüber nach, diese Veranstaltung noch öfter anzubieten. Besucher jedenfalls hatte diese Börse einige.

Spiele, Tassen und Leuchter haben Cornelia und Karl-Heinz Sinnwell mitgebracht. Das Ehepaar aus Kluftern findet es "gut, wenn die Sachen nicht auf den Müll kommen". Schon weil die Sachen allesamt sehr gut erhalten sind. Und wenn sich andere darüber freuen: "Um so besser!" Tauschbörsen haben die Sinnwells schon öfter besucht – etwa in Überlingen oder in Friedrichshafen. Der Ablauf ist stets der gleiche. Trifft jemand mit einer Tasche, mit neuen Angeboten ein, strömt alles an diesen Tisch, sobald darauf alles Mitgebrachte ausgebreitet ist. Das Informatik-Buch, die Blumenvase, die Massagebürste oder der Zinnbecher werden genauer in Augenschein genommen. Und wer Gefallen an einem der Gegenstände findet, der nimmt ihn mit. Selten, ohne mit dem Vorbesitzer gesprochen zu haben. "Auf der Tauschbörse bekommen die Dinge ein Gesicht", hatte Antje Wilton einen der Nebeneffekte der Produkt-Weitergabe erläutert. Was niemand haben möchte, tragen die Anbieter der Markdorfer Tauschbörse übrigens wieder nach Hause.